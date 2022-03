'BBB 22': Douglas, Eliezer e Laís formam nono paredão do reality 

Os participantes Douglas Silva, Eliezer e Laís formam o nono paredão do 'BBBB 22'. A votação aconteceu na noite deste domingo, 20. Gustavo escapou da berlinda na prova Bate e Volta.

A noite começou com o anjo Lucas imunizando a Eslovênia. Gustavo já estava no paredão por ter sido escolhido pelos oito eliminados do programa em uma dinâmica especial na última quinta-feira, 17. Laís foi indicada pelo líder Arthur Aguiar e, no contragolpe, puxou Douglas Silva.

A nona formação do paredão do 'BBB 22' aconteceu na noite deste domingo, 20. Foto: Reprodução / Globo Foto:

A escolha da casa foi dividida em duas etapas. Seis participantes votaram no confessionário e cinco em votação aberta.

Confessionário

Pedro Scooby vota em Eliezer

Jessilane vota em Eliezer

Paulo André vota em Eliezer

Eliezer vota em Paulo André

Laís vota em Pedro Scooby

Linn da Quebrada vota em Paulo André

Votação Aberta

Lucas vota em Eliezer

Douglas Silva vota em Eliezer

Gustavo vota em Eliezer

Natália vota em Paulo André

Eslovênia vota em Paulo André

Escolhido por seis pessoas, Eliezer foi para a berlinda. Além do designer, Douglas e Gustavo participaram da prova Bate e Volta. o empresário escapou do paredão. O resultado da disputa será revelado na terça-feira, 22.