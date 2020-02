'BBB 20': Público acusa Pyong de assédio em festa

Um dos queridinhos do público do Big Brother Brasil, o hipnólogo Pyong Lee foi acusado de assédio após a festa do último sábado, 8.

O hipnólogo Pyong Lee Foto: Reprodução/Instagram

Com presença do DJ Alok, a festa tinha o tema ‘Guerra e Paz’. Pyong bebeu muito e disse estar com ciúmes de Marcela, que estava muito próxima de Daniel.

Mais tarde, o brother tentou beijar a ginecologista três vezes. Ele também a ‘abraçou’ pelas costas. Pyong ainda apalpou as nádegas de Flayslane enquanto dançava com ela.

No Twitter, o público criticou o comportamento do brother. O youtuber Felipe Neto também se pronunciou. “Pronto. A máscara caiu. Era questão de tempo. Boa noite, Brasil. Vocês viram 3cm do iceberg fora da água nessa festa”, escreveu.

Pronto. A máscara caiu. Era questão de tempo. Boa noite, Brasil. Vocês viram 3cm do iceberg fora da água nessa festa. — Felipe Neto (@felipeneto) February 9, 2020

Este não foi o único caso da edição. Já eliminado, o ex-BBB Petrix Barbosa precisou prestar depoimento em delegacia após ser acusado de assediar a sister Bianca Andrade, também em uma festa.