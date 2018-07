BENEFICENTE - A grife de decoração Hob & Nob divide seu espaço com algumas marcas parceiras em uma ação solidária: 10% de toda a renda do bazar será revertida em presentes de Natal para as crianças da CAMACC (Casa Modelo de Apoio à Criança com Câncer). Destaque a para bolsa de veludo liso com seda da Baopuri, de R$ 234,00 por R$ 117,00; body estampado de manga longa, da Mochi Kids, de R$ 29,00 por R$ 15,00; escultura de sapo, em alumínio, de R$ 285,00 por R$ 208,00. O evento segue até o dia 13, na Av. Pedroso de Morais, 969, Pinheiros, tel.: 3031-6536. INFANTIL - Com numerações de 0 a 10 anos, o bazar da Petit vai até o dia 31. Na ponta da estoque da loja podem ser encontrados macacões de diversos modelos, que antes custavam entre R$ 119,90 e R$ 79,90, e agora estão sendo vendidos por R$ 29,90. Os preços das peças da linha praia diminuíram de R$ 59,90 para R$ 29,90; e os dos calçados, de R$ 79,90 para R$ 29,90. Ainda: camisetas de bebê de R$ 49,90 por R$ 19,90. R. Guaicurus, 1317, Água Branca, SAC: 3677-3000, ramal 105. FEMININA - Descontos de até 80% são oferecidos pela Bebesh, que está promovendo um bazar em prol da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e da Casa Hope (que dá apoio a crianças com câncer). Confira: vestido de seda com estampa exclusiva, de R$ 439,00 por R$ 139,00; blusa de seda, de R$ 149,00 por R$ 49,00; bermuda de linho, de R$135,00 por R$ 39,00. Até o dia 21. R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 341, Itaim Bibi, tel.: 3045-1500. MIX - A estilista Vivian Bógus promove bazar nos dias 12 e 13, com descontos de até 40%. Entre os itens com preços reduzidos estão os shorts de viscolycra em diversas cores, de R$ 90,00 por R$ 45,00; blusa de viscolycra, de R$ 97,00 por R$ 48,00; vestido de cetim, de R$ 160,00 por R$ 96,00, e colete em vários tecidos, de R$ 146,00 por R$ 85,00. R. Caiubi, 1563, Perdizes, tel.: 2679-2627. MODA JOVEM - O Grupo Izzo, por meio da marca IMOCX, preparou um bazar especial com itens do vestuário (moletons, malhas, camisetas, camisas, calças, regatas e blusinhas). Peças das marcas Harley-Davidson, Ducati, Puma e Spidi estão com descontos de 20% a 70%. Confira: camisetas de R$ 99,00 por R$ 59,00; blusinhas de R$ 179,00 por R$ 89,00; moletons de R$ 239,00 por R$ 119,00; calças jeans de R$ 239,00 por R$ 50,00; camisas de R$ 199,00 por R$ 89,00. Endereço: R. Bandeira Paulista, 982, Itaim Bibi, tel.: 0800-9709029. ACESSÓRIOS - A Donna Bella oferece um bazar com descontos de até 50%. Confira: colar escapulário dourado, de R$ 93,00 por R$ 47,00; colar duplo dourado, de R$ 120,00 por R$ 60,00; brinco gota dourado, de R$ 72,00 por R$ 36,00; brinco de níquel arabesco, de R$ 90,00 por 45,00. R. Dr. Sodré, 122 , conjunto 34, Itaim Bibi, tel.: 3845-7124 . Até o dia 19 ou enquanto durarem os estoques. MULTIMARCAS - Considerado o maior bazar multimarcas da América Latina, e já em sua 27ª edição, o Q!Bazar reúne 75 marcas e 1 milhão de peças, colocadas à venda. VR, Swatch, Mandi, Dzarm, Tufi Duek, Iódice, Cavalera, Calvin Klein são algumas das grifes presentes, e oferecem descontos de 40% a 70%. Parte da renda obtida com o evento será destinada ao IBCC (Instituto Brasileiro de Controle do Câncer). Há calças jeans da Calvin Klein, por exemplo, de R$ 299,00 por R$ 149,00. Local: Jockey Club Paulista, R. Doutor José Augusto de Queiroz, entrada pelo Portão 1 - Eucaliptos. Horário: das 12 às 22 horas, inclusive domingos e feriados. LINGERIE - A Dama da Noite promove uma venda especial de peças elaboradas em seda pura, cambraia e malha. Alguns destaques: camisolas rendadas românticas por R$ 100,00 (modelos curtos) e R$ 300,00 (as longas). R. Anacetuba, 71, conj. 21, Itaim Bibi, tel.: 3168-0055.