Baxer vence o Crufts, maior competição canina do mundo; cães da Rússia foram vetados

O cão Baxer e o seu dono, Patrick Oware, receberam o troféu do Crufts. Foto: Oli Scarff/AFP

O Crufts, maior concurso canino do mundo, se encerrou neste domingo, 13, com a vitória de Baxer, um cão da raça Flat-Coated Retriever. No ano passado, o evento foi suspenso por conta da pandemia.

A competição, realizada no Reino Unido, começou na última quarta-feira, 9, e reuniu cerca de 16 mil cachorros de 38 países. Eles são avaliados em quesitos como agilidade, beleza e adestramento.

O Flat-Coated Retriever é um cão de caça britânico de porte médio e bem sociável. Patrick Oware, responsável por Baxer, ficou emocionado com a vitória do companheiro. "É um cachorro fantástico. Estou realmente orgulhoso dele."

Na edição deste ano, foi vetada a participação de cães russos em forma de protesto ao conflito. Além disso, a organização também anunciou a doação de 50 mil libras (cerca de R$ 330 mil) para uma ONG que ajuda criadores na Ucrânia e na Polônia.