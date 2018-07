Bateria mais potente recarrega em 10s

Uma bateria de lítio capaz de armazenar mais energia do que as atuais e ser recarregada em apenas dez segundos: a invenção que promete revolucionar a telefonia celular está nas páginas da revista Nature publicada hoje. Gerbrand Ceder, principal autor da pesquisa e professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), afirma que a descoberta pode chegar aos consumidores em dois ou três anos. "Os materiais usados não são novos: apenas mudamos o modo como são montados", explica. "Se os fabricantes decidirem que querem seguir esse caminho, poderiam disponibilizar a tecnologia em poucos anos." Ceder e o estudante de graduação Byoungwoo Kang procuraram formas de melhorar o rendimento das baterias atuais por meio de um novo desenho dos canais encarregados de transportar a energia de um lado para outro da pilha. As baterias de lítio já oferecem um bom rendimento energético, mas quando a aplicação exige uma carga extra, elas oferecem baixo nível de potência. Tradicionalmente, a limitação foi atribuída à lentidão com que os íons e elétrons do lítio circulam. Por isso, os pesquisadores centraram seus esforços no aumento da velocidade de deslocamento dos íons: criaram uma espécie de "rodovia circular" na camada externa da pilha para distribuir a energia nos cantos do dispositivo. estilo de vida A técnica permitiria carregar uma pequena bateria - similar à usada nos telefones celulares - em apenas 10 ou 20 segundos. "A possibilidade de o procedimento durar apenas poucos segundos em vez de horas pode viabilizar novas aplicações tecnológicas e induzir mudanças no estilo de vida das pessoas", pondera Ceder. Os dois pesquisadores utilizaram como base o composto LiFePO4, usado frequentemente na fabricação de baterias, e o cobriram com uma mistura de ferro, fósforo e oxigênio. Após ser aquecido, o composto permite que os íons se desloquem com rapidez.