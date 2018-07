Batalhão cor de rosa

A abertura oficial dos Jogos Olímpicos, dia 8 de agosto, em Pequim, China, vai revelar uma delegação repleta de guerreiras. Junto com as atletas de outros países, as brasileiras vão reforçar a participação feminina, que aumenta a cada edição. Estima-se que, nesta Olimpíada, as mulheres somem metade de todos os competidores, pela primeira vez na história. Em Atenas, elas representavam 40%. De acordo com dados do Comitê Olímpico Internacional (COI), em 2004, dos 10.625 participantes, 4.329 eram do sexo feminino. Esse avanço feminino ficou explícito já na edição anterior: dos 246 atletas da delegação brasileira, 124 eram homens e 122, mulheres. Nada mal para o Brasil, que só pôde contar com a primeira atleta em 1932, ano em que ocorreu a 9ª Olimpíada, em Los Angeles. Para José Roberto Perillier, gerente-geral do departamento técnico do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e sub-chefe da delegação brasileira em Pequim, o aumento do contingente feminino atesta a evolução do esporte nacional. "Apesar do número de homens continuar sendo maior nesta edição dos Jogos Olímpicos, elas ganharam um grande espaço dentro da delegação brasileira, chegando em condições de brigar por um lugar no pódio em várias modalidades." Uma das apostas do atletismo brasileiro é saltadora com vara Fabiana Murer. A campineira de 27 anos, que atualmente mora em São Paulo, é a primeira mulher a representar o País nessa modalidade e tem grande chance de embolsar medalha. Na sua estréia, tenta controlar a ansiedade, mergulhando em treinos no Ginásio do Ibirapuera, sempre com o apoio do técnico, Elson Miranda. Mas a pior parte já passou. "A eliminatória, que aconteceu em Osaka (Japão), sem dúvida, foi bem mais estressante, nem vai se comparar à adrenalina da competição em Pequim", avisa a atleta. "A prova foi demorada, havia 30 mulheres disputando. A espera da vez de saltar e dos resultados, juntando à expectativa de conseguir a classificação, virou uma tortura." Apesar de a modalidade não ser tradição no País, Fabiana virou atleta desse esporte por acaso. Desde os 7 anos, praticava ginástica artística. Só que a menininha foi crescendo e transformou-se numa moça de 1,72 metro de altura. Diferentemente de suas parceiras miúdas, o corpão passou a dificultar as manobras da ginástica. A ponto de quase encostar os pés no chão quando treinava na barra paralela e trave. "Estava ficando impraticável continuar como ginasta, mas também não queria abandonar o esporte", lembra. "Até que meu pai viu um anúncio no jornal de uma nova escola de atletismo, que estava convocando atletas." Fabiana fez testes de corrida e de salto à distância. Foi aprovada. O técnico da época (que continua sendo seu treinador até hoje), notou os braços fortes da garota e sugeriu o salto com vara. Ela tinha 16 anos e, com apenas um ano de treino, conseguiu índice no mundial juvenil. E nunca mais parou. UM SONHO, LITERALMENTE Para essas atletas, um problema pode se tornar uma grande oportunidade. Durante os 11 anos de atletismo, Luciana Granato ganhou várias medalhas e uma lesão feia no calcanhar. Desolada com o inevitável afastamento do esporte, se preparava para encarar a nova vida como estagiária na área de administração de uma empresa, quando teve um sonho revelador. "Sonhei que estava remando e, como tinha uma amiga que praticava esse esporte na USP (Universidade de São Paulo), liguei para ela e pedi para assistir ao seu treino", recorda Luciana, de 30 anos. "Quando cheguei à raia olímpica, apesar de não conhecer o local, tudo era exatamente como no sonho. Dois meses depois, estava dando minhas primeiras remadas." Quatro anos foram suficientes para que conseguisse classificação na modalidade. Agora, vai estrear numa Olimpíada. Com sua parceira de remo, a brasiliense Camila Carvalho, de 27 anos, mudou-se temporariamente para o Rio de Janeiro, para treinar pesado em dois períodos do dia: das 5h30 às 7h30 e das 17 horas até quase o anoitecer. Juntas, vão brigar por medalha na categoria double skiff - peso leve. Luciana e Camila são as primeiras brasileiras a disputar essa modalidade. A primeira remadora a participar de uma Olimpíada chama-se Fabiana Beltrame, que foi para Atenas em 2004, e competirá também em Pequim. "As mulheres começam a despontar em esportes que não tinham expressão nenhuma", diz Luciana. "Em remo, a participação feminina é ainda muito recente." JUDOCA ABNEGADA Para chegar a Pequim, só mesmo com muita força de vontade. A judoca Danielli Yuri, de 24 anos, deixou os pais no Japão, onde moram, para conquistar uma vaga na seleção brasileira. Veio sozinha, vive em um alojamento com muitas outras atletas e divide um quarto com uma judoca. Sua família mudou-se para o Japão quando ela tinha apenas 11 anos. Com pai professor de judô, a garota treina desde que se entende como gente. No tatame, tornou-se admiradora dos atletas brasileiros e começou a se imaginar também como representante de seu país, o Brasil. "Quando falei para o meu pai que queria voltar para cá para batalhar por uma vaga na seleção, ele disse que não me ajudaria em nada e que eu mesma deveria conseguir dinheiro", conta Danielli, que vai lutar na categoria meio-médio (de até 63 quilos). "Sua atitude só me fez dar valor às coisas." Sem pestanejar, assim que terminou o equivalente ao ensino médio no Japão, foi trabalhar em uma fábrica como operária. Entrava às 7 horas da manhã e só encerrava o serviço às 19. Por causa desse expediente, perdia o treino de judô. Para não ficar parada, começou a praticar a única modalidade cujos treinos aconteciam à noite: jiu-jítsu. Até que, em 2003, chegou a São Paulo de mala e cuia, com apenas 19 anos, e nunca mais foi embora. TRATAMENTOS DE BELEZA Rosângela Conceição, mais conhecida por Zanza, vai representar o País na luta olímpica, estilo livre. Antes de entrar nesse esporte, foi judoca. Em 2004, até tentou uma vaga na delegação brasileira para ir a Atenas, mas não conseguiu classificação. "Estava triste e desmotivada, mas fui convidada pelo meu técnico atual para experimentar essa outra modalidade", revela a atleta, de 34 anos. "Fui superbem e consegui vaga em Pequim. Na China vou realizar meu sonho de participar de uma Olimpíada." Lutadoras não podem ser franzinas. Zanza não foge à regra: é bem forte. Mas ela não usou seus músculos de ferro ao ser assaltada numa estação de metrô, em São Paulo. "Quando o ladrão arrancou meu celular novinho em folha da cintura, nem pensei em partir para cima dele, apenas desatei no choro", confessa a lutadora. Por trás da fachada de durona, há também uma mulher prá lá de vaidosa. Como Zanza diz, investir na beleza também faz parte do treino, uma vez que tratamentos estéticos levantam o astral. Em viagens, leva um arsenal de produtos na mala. Quando está em São Paulo, onde vive, bate ponto na clínica Serenella. Faz duas esfoliações corporais com hidratação profunda e massagem relaxante por mês. Mensalmente, muda os cabelos, variando o estilo das tranças ou a cor. Sua cabeleireira, Ana Black Hair, especialista em cabelo afro, é quem cria o look. Não será estranho, portanto, se ela aparecer em Pequim com novo visual. DIRETO DA DINAMARCA Apesar de o handebol feminino nunca ter trazido uma medalha olímpica, as meninas da seleção têm grande chance de se dar bem nas partidas com muitos gols e belas defesas. O melhor resultado conseguido até hoje foi o sétimo lugar em Atenas. "Agora é a nossa vez", avisa Chana Masson, goleira e capitã da seleção. "Além de o nosso nível técnico ter aumentado muito, as dinamarquesas, que são tricampeãs olímpicas, não conseguiram se classificar para Pequim." O handebol feminino melhorou após a chegada do técnico espanhol Juan Oliver, em 2005, e ganhou apoiadores de peso, como o COB e a Petrobrás. A partir daí, a seleção feminina saiu do vigésimo lugar no mundial de 2003 e alcançou a sétima colocação em 2005. Com isso, as meninas ficaram na sexta posição no ranking da IHF (Federação Internacional da modalidade), que leva em consideração os resultados mais recentes das competições organizadas pela entidade. Conta ponto também a experiência das atletas no exterior, justamente em países onde o esporte é popular. Chana, por exemplo, foi a primeira brasileira a jogar handebol fora do País. Ficou quatro anos na Espanha, depois foi para a Alemanha e Dinamarca, onde está até hoje, defendendo o clube HC Randers. Como ela, a maioria das atletas da seleção joga no exterior. Aos 29 anos, Chana vai reavaliar seu futuro após as Olimpíadas. O seu contrato com o clube dinamarquês vence daqui a dois anos. "Acho que será a minha última participação, mas meu técnico disse que quem vai decidir isso é ele", despista a atleta. Casada com um jogador de futebol que conheceu na Dinamarca, pensa em ter filhos e, quem sabe, voltar para sua terra-natal, Capinzal, cidade localizada no meio-oeste de Santa Catarina. Lá abriu uma escolinha de handebol, que vai de vento em popa e é administrada pela família. CINCO OLIMPÍADAS Quem está se despedindo das competições é a capitã e levantadora do vôlei feminino, Hélia Rogério de Souza Pinto, mais conhecida como Fofão. Aos 38 anos, ela vai participar de sua quinta Olimpíada. "Já estou muito satisfeita com tudo o que fiz e aonde cheguei", ressalta a jogadora. "Para mim, tem sido uma sensação única, nunca imaginei participar dos Jogos Olímpicos por tantas vezes. " Num ambiente repleto de jovens é de se admirar mesmo que uma atleta olímpica continue na ativa com quase 40 anos. Para Fofão - esse apelido surgiu por causa de sua bochechas fofas, que lembravam um personagem do Balão Mágico, antigo programa de TV - o número não conta, mas sim a maneira como a pessoa se cuidou durante os anos, os objetivos e a dedicação. Valem também, em sua opinião, o espírito e a alegria com que se leva a vida. MASCOTE A atleta mais nova da delegação brasileira é a amazona paulista Luiza Tavares Almeida, de apenas 16 anos. A garota é a primeira brasileira a competir na modalidade adestramento (quando o cavalo faz aqueles passos bonitinhos, a partir de leves toques de comando na rédea). Também será a mais nova participante de uma prova de hipismo. "O legal de ser a mais jovem é mostrar para as pessoas que não importa a idade, mas sim o esforço e a dedicação", resume Luiza. "Quem acredita, chega lá!" A relação dela com o hipismo vem desde o seu nascimento. Filha de pai criador de cavalos lusitanos e de mãe amazona, tinha apenas 5 anos quando competiu no salto pela primeira vez. Estava indo muito bem, mas sua mãe resolveu colocá-la para treinar adestramento, a fim de corrigir a postura da filha - que estava arcada demais para frente, por causa da posição de quem pratica salto. Agora seu porte está perfeito e, de quebra, vai brigar por uma medalha. CASAMENTO À VISTA Após ter enfrentado várias dificuldades, a ponto de ter pensado em desistir do iatismo, Fernanda Oliveira, de 27 anos, deu a volta por cima. Quando retornou das Olimpíadas de Atenas, sua segunda participação, não acreditava que pudesse fazer uma próxima campanha com as condições ideais (técnicas e materiais). Como era financiada pela família, já que o esporte é caro, e patrocinadores sumiam sem mais nem menos, precisou mudar várias vezes de parceira, porque nenhuma conseguia se manter em uma atividade sem remuneração. Logo depois das Olimpíadas de 2004, conheceu o presidente da Nívea em um evento de vela. De olho na grande oportunidade, a própria Fernanda elaborou um projeto e, após várias idas a São Paulo - ela é de Porto Alegre -, conseguiu o patrocínio da empresa. Contrato que lhe possibilitou formar uma equipe completa, com direito a técnico, parceira, preparadora física, fisioterapeuta, psicólogo e barco novo. Enfim, tudo o que é necessário para se preparar para Pequim, com chances reais de medalha. Com a possibilidade de se dedicar profissionalmente ao esporte, Fernanda marcou seu casamento para depois das Olimpíadas. "Terei dois meses, após a volta ao Brasil, para organizar tudo e curtir os preparativos", fala. "Namoro há sete anos e nós dois planejamos a cerimônia em função do esporte. Ele sabe da importância do iatismo para a minha vida e é o meu maior torcedor, junto com minha família." Fernanda compõe a dupla de belas da vela, na classe 470, com a fluminense de Niterói, Isabel Swan, de 24 anos, a proeira (a atleta que fica pendurada no barco). Num esporte repleto de homens, Isabel vai sentir o gostinho de se tornar uma atleta olímpica. "Tenho consciência de que estamos bem preparadas", diz a estreante. "Esse sentimento ameniza um pouco o nervosismo desta minha primeira Olimpíada."