Bastidores do segundo dia do evento

Para decepção geral das moçoilas, o lounge da Melissa não vai sortear nesta edição milhares de melissinhas, criadas especialmente para a semana de moda por estilistas badalados. Desta vez, só os cadastrados pela internet poderão trocar suas velhas melissas por novas, modelo Glam, by Alexandre Herchcovitch. A troca será feita mediante documento, senha e convite para o lounge. Belas do Antônia As bonitonas do Antônia - Negra Li, Cindy, Leilah Moreno e Quelynah - deram o ar da graça no desfile da Ellus. E foi aquele furor. Detalhe: Negra Li, que se ausentou da pré-estréia do longa na Vila Brasilândia para fazer uma ?cirurgia corretiva no nariz?, mostrou o resultado da operação: um nariz novinho em folha. Poucos famosos No SPFW sem grandes estrelas, Luiza Mel e Eric Marmo são como Madonna e Bono Vox provocando disparos de flashes. Carol Trentini, modelo que estourou no ano passado, já não é tão simpática. Mel Lisboa, Falcão (Rappa), Marina de Sabrit, DJ Zé Pedro e a apresentadora Glória Maria são as magras cerejas do bolo confeitado. Tufi Duek salva desfile A estilista Patricia Viera encomendou sapatos exclusivos para Francesca Giobbi, mas, ao receber, viu que não eram nada daquilo. O desfile seria às 14 h. Depois de chorar e guardar os sapatos a fim de devolvê-los, Patricia ligou para o amigo Tufi Duek, estilista da Forum. Ele enviou sapatos belíssimos de sua coleção e salvou o desfile.