Barrosinho, da Banda Black Rio, morre aos 65 anos

O trompetista Barrosinho morreu ontem, no Rio, aos 65 anos. Estava internado no Hospital Pedro Ernesto havia 20 dias por causa de um problema na perna direita, que começou com uma infecção no tecido subcutâneo e evoluiu para uma trombose. Ele teve falência múltipla dos órgãos durante a madrugada. O corpo foi sepultado ontem mesmo no cemitério São João Batista. José Carlos Barroso foi um dos fundadores, na década de 70, da Banda Black Rio, grupo carioca de soul music que fez enorme sucesso por "abrasileirar" o gênero, por meio da mistura de ritmos diversos. O músico era natural de Campos, no norte fluminense, e veio para o Rio tocar em big bands nos anos 60. Ele era multi-instrumentista e dava aulas de trompete, guitarra, teclado, flauta e saxofone. Barroso lançou seu último disco no fim de 2007, o elogiado Praça dos Músicos - 20 anos de Maracatamba. Barrosinho definia sua maracatamba como "um espaço aberto para a expressão musical mais livre", e não uma mera mistura de maracatu com samba. Seu último show foi em julho de 2008.