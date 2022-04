'Barbie': Margot Robbie aparece caracterizada como a boneca em live-action pela primeira vez

A atriz Margot Robbie viverá a boneca 'Barbie' em novo live-action. Foto: Warner Bros. Pictures

A atriz Margot Robbie apareceu, pela primeira vez, caracterizada como Barbie nesta terça-feira, 26. A imagem foi apresentada durante o CinemaCon, evento que acontece em Las Vegas, pela Warner Bros., estúdio responsável pelo live-action com o mesmo nome da boneca.

Segundo a revista norte-americana The Hollywood Reporter, além de Margot Robbie, o filme também contará com nomes como Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey e America Ferrera.

Barbie será dirigido por Greta Gerwig, diretora conhecida por ser responsável por longas como Lady Bird e Adoráveis Mulheres. Greta também roteirizou o filme com a ajuda do cineasta Noah Baumbach.

Ainda não há muitos detalhes sobre a trama, mas, de acordo com a The Hollywood Reporter, o longa poderá ter um "aspecto meta". Fontes indicam que Will Ferrell viverá o CEO de uma empresa de brinquedos, mas ainda não se sabe se será a empresa da boneca, a Mattel.

A Warner Bros. também aproveitou o evento para revelar que o novo filme chegará aos cinemas no dia 21 de julho de 2023.

Veja a imagem de Margot Robbie como Barbie:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais