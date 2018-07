Barba, pó e corretivo

Olhar sedutor. Ney Matogrosso, precursor da maquiagem masculina, valoriza os olhos com lápis preto

Em sua fase glam rock, nos anos 1970, o camaleônico David Bowie podia carregar na purpurina que ninguém ligava. Já no Brasil, ser alternativo e transgressor em plena ditadura militar era coisa de homem com H. O grupo Secos & Molhados, com Ney Matogrosso à frente, propunha algo completamente inovador no palco, com toda aquela pintura tribal, rebolado e figurinos ousados. Em sua carreira solo, Ney tem alternado fases de superproduções e de cara lavada. Com exceção do olhar sedutor, valorizado pela maquiagem dos olhos, destacados pelo lápis preto.

No rock, vale tudo. Make de atitude é a proposta da banda Lunablu, formada pelo baterista Thomas Henne, o guitarrista João Milliet e a vocalista estilosa Valentina Piras. A banda, que acaba de assinar contrato com a gravadora Universal, tem um cuidado especial com a imagem. Para os rapazes, a maquiagem, assim como o estilo das roupas que usam, é um recurso que ajuda a criar a identidade do grupo. "Gosto dos anos 80, uma referência forte do pop rock", comenta Thomas, que aprendeu a valorizar os olhos claros e a afinar o rosto, fazendo um leve sombreamento nos maxilares.

Estilo à parte, João acha que passar um pó compacto ou outro cosmético para tirar o brilho da pele dá uma aparência legal dentro e fora do palco. No início, os músicos tiveram uma consultoria do maquiador Tide, do salão Bardot. Ao invés do olho preto, "meio clichê nas bandas", o profissional sugeriu aos rapazes o uso de sombras em tons de marrom e cinza, esfumaçadas com um pincel. De resto, corretivo tipo lápis - "que some na pele" -, um pó e lip balm nos lábios (para hidratar e dar um leve rosado fosco). "Aprendemos os truques, mas a Valentina também dá dicas ótimas e nos socorre no camarim", brincam os rapazes.

E fora do palco? Segundo o consultor de imagem Alexandre Taleb, de dez clientes que atende, como executivos e empresários, oito resistem à ideia de usar um corretivo para camuflar espinhas e olheiras, apesar da quantidade de e-mails que recebe com dúvidas sobre tratamentos estéticos e maquiagem. "O brasileiro passa creme no rosto, mas usar maquiagem é uma outra história. Base e pó são indicados para quem trabalha na TV, mas no dia a dia não recomendo."

Porém, o consultor garante que, apesar de não admitirem, muitos depilam a sobrancelha. Será? Marcos Furquim, sócio do salão Bardot, está em busca de clientes masculinos para que experimentem a técnica de sobrancelha geométrica, baseada na anatomia do rosto. Criativo, ele já anunciou pelo seu twitter mais de uma vez: "Estamos procurando homens para ganharem uma cortesia de design de sobrancelha. Não tenham medo!"

Rock. Os jovens da banda Lunablu fazem parte do time que usa maquiagem

Salão virtual. Os poucos que se arriscam a explorar os recursos (básicos) da maquiagem encontram na blogosfera tudo o que um salão de beleza convencional não tem: privacidade, anonimato e discrição para tirarem suas dúvidas. Pelo menos é o que os blogueiros especializados em beleza masculina têm observado.

Thiago Botelho é um expert em maquiagem masculina. Seus tutoriais com dicas de maquiagem e cuidados exclusivos para homens são superacessados no YouTube, onde tudo começou. "Os únicos vídeos disponíveis eram de fora e, assim, decidi fazer o meu", diz o beauty guru, que, em 29 vídeos, já ensinou desde a escolher um pincel a como produzir looks para o verão, inverno, baladas e até "aquele truquezinho para realçar o olhar".

Após o segundo vídeo, conta Thiago, os rapazes começaram a pedir um blog. "Não imaginava a repercussão e resolvi aumentar o espaço. Foi quando surgiu o www.maquiagemmasculina.com, um portal exclusivamente masculino." O interesse pelo assunto começou no tempo em que era modelo:

- No backstage, antes de desfiles ou fotos, aprendi alguns truques. Sempre tive problemas de pele, como oleosidade, acne, olheiras. E precisava me apresentar nos castings com cara de que tinha dormido 20 horas! Resolvi, então, mostrar o que aprendi de forma simples e rápida. Isso inclui fotos, onde mostro textura, produtos, aplicação, tudo bem mastigado.

Quanto à faixa etária do público, Thiago estima que a maioria tem entre 25 e 45 anos. Percebe que a maior dificuldade deles é escolher o produto certo, com a textura mais adequada. "Testo vários produtos com diferentes técnicas, de forma que o resultado seja rápido, fácil e natural. Minhas marcas preferidas, não só pela tecnologia, mas também pela variedade de tons, são MAC, O Boticário e Natura."

O blogueiro conta que interage com seus leitores via twitter e por e-mail. "Há muitos homens que sentem a necessidade de estarem bem, tanto para trabalhar quanto para agradar à esposa. Só faltava ‘aquele cara’ que falasse de homem para homem, e não uma mulher falando para um homem. Isso fez a diferença", acredita.

Usuário e conselheiro. O estudante de Administração Sávio Souza, de 18 anos, do Rio Grande do Norte, pilota o blog vaidososim. Ele próprio segue uma rotina diária de cuidados com a beleza. "Começo o dia lavando o rosto com um sabonete específico para peles oleosas, depois aplico um tônico adstringente e, em seguida, um hidratante matificante." Em dias muitos quentes, borrifa um pouco de água termal no rosto para refrescar. Depois, aplica protetor solar e um hidratante labial. E se usa maquiagem, escolhe uma base com acabamento mais sequinho, corretivo fosco e, por último, dá umas pinceladas de pó.

É possível se maquiar sem dar pinta? "Claro! Este é o grande diferencial na maquiagem para homens: tem que ser imperceptível, o mais natural e discreta possível. Até porque não é muito legal um homem sair de casa maquiado e ser questionado a respeito na rua..."

Na opinião do blogueiro Sávio, apesar de os homens se "virarem"com os cosméticos feitos para elas, seria interessante que os fabricantes nacionais desenvolvessem produtos básicos, levando em conta as características da pele masculina. Isso, lembra ele, já ocorre em linhas importadas, como a Jean-Paul Gaultier Monsieur.

Base. Diego uniformiza a pele com o produto

Rituais deles. Oswaldo (nome fictício), de 58 anos, prefere o anonimato a ter de pagar mico no trabalho. Não, ele não se maquia, apenas depila as sobrancelhas. O comerciante, que se preocupa com a aparência como um todo, conta que essa região do seu rosto parecia um matagal. "Como eram muito grossas, davam uma aparência carregada, tipo Tony Ramos", brinca. Assim que os fios se rebelam, recorre aos profissionais da Maison Payot, local que descobriu sozinho, sem nenhum empurrãozinho da mulher. "Ela só percebeu quando contei que tinha depilado."

Monossilábico ao telefone, o publicitário Diego Maragoni Bueno apressa-se em dizer que não costuma passar cremes nem filtro solar no rosto. O que o incomoda é uma ou outra espinha, e as olheiras que lhe dão um ar cansado. Diego não investe em produtos e conta que o máximo que faz é esfoliar a pele do rosto durante o banho. "Mas quando vou às baladas, passo base ou corretivo que pego emprestados da minha mãe ou irmã", conta.

Para os que estão começando, o maquiador Rob Oliver sugere um kit de primeiros socorros, composto por filtro solar, primer (cria uma película sobre a pele), corretivo e um pó translúcido. A base, acrescenta, é opcional. "Na verdade, a pele não tem sexo, então todos os cosméticos podem ser usados tanto por homens quanto por mulheres."

Já o maquiador Samuel Semog, do Salão Bardot, tem observado que os homens arriscam timidamente o uso de corretivo no mesmo tom da pele (para disfarçar imperfeições e olheiras), base líquida fluida ou base mineral, pó compacto antibrilho e cobertura mate (um tipo de base fosca). "Não é difícil encontrar, nas baladas, homens com lápis marrom nos olhos. A dica é tentar várias vezes em casa antes de sair e pagar mico. Se preciso, ele deve pedir ajuda para uma amiga ou no salão que frequenta", aconselha Samuel.