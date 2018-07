Baptistão, ilustrador do Estado, foi premiado no 5.º World Press Cartoon, com sede em Sintra, Portugal. O artista teve seu talento reconhecido na categoria Caricatura, com a obra Cortázar. O trabalho, junto com as outras obras selecionadas para o prêmio, está exposto até o dia 14 de junho dentro da Coleção Berardo, no Sintra Museu de Arte Moderna.