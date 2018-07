Baleia que se perdeu no Pará é localizada morta

Acabou o mistério sobre o paradeiro da baleia minke que encalhou há uma semana na praia de Piquiatuba, em Belterra, oeste do Pará, após percorrer 800 quilômetros pelos Rios Amazonas e Tapajós. Ela foi encontrada morta ontem de manhã por moradores da comunidade São José, às margens do Rio Arapiuns, em Santarém. Ela estava desaparecida havia três dias. O animal media 5,5 metros, pesava 6 toneladas e tinha um ferimento no dorso. Uma equipe do Ibama tentou monitorar de helicóptero o retorno do mamífero ao Oceano Atlântico.