Balançar os braços ao andar ajuda o corpo a economizar energia, diz estudo

Alguma vez você já se perguntou por que, quando anda, balança os braços em movimento oposto ao das pernas? Cientistas trazem agora a resposta: isso facilita a caminhada e a torna mais eficiente. O movimento típico de balançar dos braços intrigava os cientistas porque ele não exercia um papel evidente, levando alguns pesquisadores a sugerir que se tratasse de um resquício evolutivo de nossos antepassados que andavam de quatro. Mas pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, decidiram descobrir o que o balanço dos braços realiza ou deixa de realizar. Para isso, eles construíram um modelo mecânico. O objetivo era ter uma ideia da dinâmica do balanço. Eles recrutaram dez voluntários aos quais foi solicitado que caminhassem em um balanço normal, com seus braços presos a seus lados, e com os braços balançando "ao contrário", em sincronia com cada perna. Os pesquisadores constataram que segurar os braços enquanto a pessoa caminha requer 12% mais gasto metabólico do que balançá-los. Uma caminhada com o balanço ao contrário consome 26% mais energia, na medida em que os músculos precisam se esforçar para manter esse movimento, revelam as descobertas, publicadas na Proceedings of the Royal Society B, uma revista de pesquisa biológica. Balançar os braços também contrabalança o movimento giratório do corpo gerado pela movimentação de duas pernas ao longo de um caminho reto, além de suavizar o movimento da caminhada, reduzindo o gasto energético dos músculos das pernas. "Embora o balanço dos braços seja relativamente fácil de conseguir, seu efeito sobre o consumo de energia durante o andar é significativo", escreveram os cientistas em seu artigo. "Longe de ser um resquício facultativo das necessidades locomotoras de nossos ancestrais quadrúpedes, o balanço dos braços é uma parte integral da economia energética do caminhar humano", completam.