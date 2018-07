Bagunceiros têm ?cura??

O assunto é analisado de forma superficial. Não resolve tratar as conseqüências, é preciso encontrar causas. Um bagunceiro é alguém sem a consciência do presente, a pessoa vive no passado ou no futuro. Se tivesse tal consciência, não guardaria a agenda do ano passado na gaveta, por exemplo. Temos o vício da postergação, do deixar para depois. Há só dois dias em que nada se pode fazer: ontem e amanhã. Não é isso que as pessoas querem ouvir nas palestras. Desejam uma fórmula, algo pronto. A pessoa não está disposta a se comprometer nem com ela mesma! Reter muitas coisas é sinal de insegurança, é como se essas coisas funcionassem como apoio, uma forma de sentir-se confortável. Bagunça, portanto, tem relação com o medo. Faça um teste: em um grupo de pessoas, peça que listem pendências. Dificilmente achará alguém sem nada por fazer. Maria Forbes mariaforbes@uol.com.br Consultoria para escolas e empresas, sobre qualidade de vida