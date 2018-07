´Bafos´ da SPFW

Moda e elegância definitivamente não são a mesma coisa. A top model russa Eugenia Volodina, por exemplo, faz parte do mundo da moda, mas não é uma moça elegante. A bonita adora falar mal das colegas e disse que as brasileiras estão ultrapassadas. Para piorar, ela aceitou desfilar na ?São Paulo Fashion Week?. Quando soube da falta de compostura da loirinha, baixou um rancor guerra fria em Tufi Duek, que não quis saber da russa no desfile da Forum. ?Tufi, esquece a moça?. Falaram bem do seu desfile. Para a beldade, muita meditação antes de falar. Ou de aceitar trabalho. A estilista Patricia Viera chorou quando viu que os sapatos encomendados de Francesca Giobbi ? e que seriam exibidos em seu desfile da ?SPFW? ? não estavam como ela queria. Patrícia ligou para o amigo Tufi Duek e pediu um help. Fofo, ele enviou uns sapatos maravilhosos de sua coleção. Depois dessa, só uma reflexologia. Além de relaxar, ela não terá de usar sapato algum.