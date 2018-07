Bactéria vive há 600 mil anos

Trabalho publicado ontem na edição online da revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) indica que bactérias podem manter um metabolismo ativo mesmo em permafrost (solo congelado) por até 600 mil anos. Leia mais sobre o assunto Segundo os autores do trabalho, a descoberta pode ajudar a entender o processo de envelhecimento celular e sugerir novas estratégias para a busca de vida em regiões congeladas do Sistema Solar, como os pólos de Marte ou Europa, uma das luas de Júpiter. O estudo, encabeçado por Sarah Stewart Johnson, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), teve como base amostras de material congelado retiradas do Canadá, Sibéria e Antártida. O objetivo era determinar qual o mecanismo que permite às bactérias sobreviver milhares de anos em um estado de aparente dormência, em gelo, âmbar e rocha. A equipe de Stewart argumenta que a simples dormência, na qual toda a atividade metabólica é suspensa, não poderia explicar a sobrevivência das bactérias por muitos milhares de anos. Não haveria um mecanismo para corrigir danos acumulados ao longo do tempo no DNA do microorganismo. Para que esses danos possam ser corrigidos, é preciso que um mínimo de metabolismo se mantenha, sustentando o processo de reparo. DNA VIÁVEL Para descobrir se as bactérias mantinham um metabolismo ativo mesmo presas no gelo, os pesquisadores incubaram amostras por nove meses a 10°C negativos em um ambiente livre de gás carbônico (CO2). O experimento revelou uma produção constante do gás, que, de acordo com os autores do trabalho, é explicada pela atividade biológica das bactérias. No caso das amostras de controle, sem solo congelado, os pesquisadores constaram que não houve produção de CO2. As amostras que geraram CO2 foram datadas de 25 mil e de 400 mil a 600 mil anos atrás. Aquelas que liberaram CO2 foram as mesmas que, descongeladas, testaram positivo para a presença de DNA viável, o que sugere reparos constantes do código genético.