Bactéria transfere genes a hospedeiros

Bactérias presentes em insetos e nematódeos - vermes, como as lombrigas - transferem seus genes para os hospedeiros, e esses genes de bactéria acabam se integrando ao genoma do receptor e passando para as gerações seguintes. A conclusão é de pesquisa publicada no serviço online da revista Science, o Science Express (www.sciencemag.org/sciencexpress). Veja a íntegra da entrevista Esse tipo de transplante genético entre diferentes organismos é conhecido como transferência lateral. Que ocorra de bactérias para vermes e insetos é um fato surpreendente: esses hospedeiros são eucariotes, seres vivos que, em tese, mantêm o material genético guardado e protegido no núcleo das células. Até agora, pesquisadores envolvidos no levantamento do genoma de eucariotes vinham atribuindo a maior parte das seqüências de DNA de bactéria encontradas à contaminação de amostras. "Não sabemos por qual mecanismo a transferência lateral ocorre", reconhece uma das autoras do estudo, Julie Dunning Hotopp, do Instituto J. Craig Venter. "Só sabemos que ocorre com uma certa freqüência." A pesquisadora pondera que a espécie de bactéria identificada como fonte dos genes transferidos vive dentro de óvulos, esperma e embriões, "o que oferece ampla oportunidade para transferir seu DNA para os cromossomos do hospedeiro, de forma a ser herdado pelos descendentes". CÓPIA EM MOSCA A bactéria que realiza a transferência é a Wolbachia pipientis, que infecta cerca de 20% de todas as espécies de inseto. O trabalho da equipe de Julie encontrou genes da Wolbachia em 11 espécies. O genoma da mosca Drosophila ananassae contém uma cópia quase completa do DNA da Wolbachia. A pesquisadora descarta a possibilidade de a correspondência de seqüências de DNA ser apenas uma coincidência - por exemplo, fruto de convergência ao longo da evolução. HUMANOS Julie não acredita que seres humanos, que também são eucariotes, possam estar herdando genes de bactérias. "O genoma humano já foi largamente checado para genes de origem bacteriana e nenhum foi encontrado", afirma a pesquisadora. "É possível que uma transferência não hereditária ocorra", diz, com uma bactéria copiando genes para uma célula humana, como alguns vírus fazem. "Mas isso não passaria para os descendentes", explica Julie.