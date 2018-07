BA confirma 6ª morte por dengue hemorrágica

Bicampeã brasileira em infestação de larvas do mosquito transmissor do vírus da dengue, segundo o Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (Liraa), Itabuna (BA) decretou estado de emergência por causa da doença. O decreto foi assinado, na tarde de anteontem, pelo prefeito José Nilton Azevedo (DEM). Ontem pela manhã, a Vigilância Epidemiológica confirmou a primeira morte no ano pela dengue na cidade, que fica a 429 quilômetros ao sul de Salvador: Hanna Victória Santos Miranda, de 4 anos, internada desde quinta-feira, não resistiu à evolução da dengue hemorrágica. É a sexta morte confirmada por dengue hemorrágica no Estado, todas de crianças. Foram quatro em Porto Seguro e uma em Jequié. Há outros dois casos em Itabuna, que vitimaram mulheres, sob investigação. Segundo o secretário da Saúde de Itabuna, Antonio Vieira, o município registra, este ano, 900 casos suspeitos da doença, quase metade do registrado em todo o ano passado (2 mil). Dos casos, há nove da forma mais grave da dengue.