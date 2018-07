''Avaliação é fundamental para remodelar o ensino médio''

Doutora em Educação, a reitora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), Malvina Tuttman, é uma das mais entusiastas defensoras no novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por que a sra. considera tão importante a adesão das universidades? Temos que diferenciar a ideia de um vestibular único, que é uma coisa, da ideia de se fazer uma avaliação do ensino médio e a universidade se apropriar desse resultado para selecionar seus alunos. É dessa premissa que eu parto. Se apropriar de uma avaliação que vai ser aprimorada é fundamental para remodelar e favorecer uma nova estrutura curricular do ensino médio. Outro aspecto importante é do ponto de vista do candidato. Hoje, no Estado do Rio, onde temos cinco federais, ele se submete a cinco exames diferentes para os quais ele precisa de preparações diferentes. E tem um custo muito grande para quem não é isento. Cada inscrição custa R$ 80, R$ 90. A senhora concorda com o ministro, que considera o atual vestibular ruim, priorizando a memória e não o raciocínio? Os vestibulares melhoraram muito em todas as universidades. Há alguns anos, essa era uma verdade absoluta. Hoje eu não posso dizer isso.