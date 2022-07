'Aurraial': Pets ganham festa julina consciente em São Paulo

Evento julino gratuito em São Paulo é destinado para cães. Foto: Jessica Moura

Após dois anos sem as tradicionais festas juninas por conta da pandemia, elas voltaram com quadrilha e muitas comidas típicas. A novidade é que seu cachorrinho também poderá curtir as festividades.

O Aurraial Pet está marcado para o dia 9 de julho, das 12h às 20h, na Praça do B32, na Faria Lima, em São Paulo. A programação será focada em saúde, educação, consciência e, claro, diversão.

Além de música caipira e comidas, os tutores e seus pets terão jogos e prendas, "cãodrilha", casamento julino, correio elegante, barraca do "lambeijo" e muito mais.

Aberto ao público e com entrada franca, o evento visa promover a interação entre animais e humanos garantindo a diversão de todos, conscientizar as pessoas sobre bem-estar animal e posse responsável, além de arrecadar ração para animais em situação de abandono.

Aurraial Pet vai arrecadar ração para ONG que cuida de animais abandonados. Foto: Jessica Moura

A festa contará ainda com uma campanha de doação de sangue – com laboratório especializado para a finalidade. O cachorro que realizar a doação de sangue receberá de graça um check-up completo.

Os tutures receberão orientações para a emissão do RG animal fornecido pela prefeitura e o documento, que é obrigatório para cães e gatos acima de três meses, poderá ser feito no local.

Na programação, também haverá um concurso de fantasia pet. Para participar, basta doar 1kg de ração para cães ou gatos e arrasar no look animal.

Os anfitriões do evento são os pets influenciadores Bob e Marley que vão reunir outros animais populares nas redes sociais para a festa.

Serviço

Aurraial no B32

Data: 09/07/2022 - sábado

Local: Praça do B32 – Avenida Faria Lima 3.732- Itaim Bibi - SP

Horário: 12h às 20h

Entrada: franca (quem quiser pode doar 1kg de ração)

Classificação: livre

Organização: Best Players Produções, Hype Dogs e G Entretenimento

Patrocínio: Purina/Dog Chow