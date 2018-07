Aumenta o uso de esteroides entre jovens brasileiros

Levantamento do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) aponta que o uso de anabolizantes vem crescendo entre jovens. Praticamente triplicou nos últimos anos, o que fez a ciência destinar mais pesquisas ao estudo das substâncias. Os resultados revelam até a ligação do produto com a violência. Em 2001, 540 mil brasileiros admitiram o uso desses produtos, número que passou para 1,2 milhão nos últimos dados do Cebrid, colhidos em 108 cidades com mais de 200 mil habitantes. Já uma outra pesquisa divulgada na semana passada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo atestou que o anabolizante estimula a agressividade. "O trabalho foi feito em camundongos, que têm sistema genético parecido com o dos humanos", diz Silvana Chiavegatto, orientadora do estudo. "No córtex, responsável por inibir a atitude agressiva, os danos causados pelo anabolizante foram de 66%." Não é apenas o dano cerebral que induz à violência. A maior parte dos usuários está em academias, em busca de músculos. A força trazida pela droga tem impacto nas atitudes. A autoconfiança incentiva brigas, diz a psiquiatra do Cebrid Solange Aparecida Nappo. "Apesar de não provocar dependência química, entrevistamos 60 meninos, de 16 a 24 anos, e todos apresentavam sinais clássicos do vício", conta. "Reduziam toda a vida à malhação, ficavam afastados da família e amigos e suportavam qualquer sequela para atingir o objetivo de ficar maiores." PROBLEMAS Trabalho do Instituto Dante Pazzanese, que acompanhou seis jovens que enfartaram antes dos 30 anos, mostra que todos utilizavam anabolizantes. "É um produto que provoca danos cardíacos e câncer no testículo e fígado. Mata, aleija e causa danos irreversíveis", alerta o cardiologista Nabil Gorayeb. "Precisa ser combatido como o tráfico de drogas." O médico diz ainda que o produto deveria ser vendido com receita controlada para casos raros de falência muscular. O anabolizante pode ainda provocar doenças graves, como arritmia e enfarte. Ele altera os lipídios e eleva as taxas colesterol. Usuários de anabolizantes também costumam ter um aumento nas mamas por causa da grande quantidade de hormônios. A pele fica cheia de espinhas, principalmente no peito e braços. "Por isso, mesmo em dias quentes, não tiram a camisa", conta a psiquiatra Solange Nappo, por vergonha que a acne denuncie o uso de anabolizante.