Aulas da rede estadual começam em fevereiro

Os alunos da rede estadual de ensino de São Paulo devem voltar às aulas no dia 18 fevereiro de 2008. A data foi anunciada pela Secretaria da Educação paulista na sexta-feira. Os professores retornarão ao trabalho uma semana antes. Nos dias 11 e 12 de fevereiro, eles terão atividades de preparação do planejamento escolar com as direções das escolas e entre 13 e 15 serão submetidos a avaliação, revisão e consolidação da proposta pedagógica para o ano.O calendário letivo deverá ter, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar, encerrando-se em 19 de dezembro.