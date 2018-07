Audiência discute projeto que proíbe fumódromos

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pode votar nesta semana o projeto de lei que proíbe o fumo em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, em todo Estado. A Lei Antifumo é uma das principais bandeiras do governador José Serra (PSDB), que encaminhou a proposta no ano passado. O projeto será discutido hoje em audiência pública, às 14 horas, no plenário da assembleia. Setores contrários à medida farão protesto. Apesar de tramitar em regime de urgência, que garante prioridade, o projeto está há cinco meses na ordem do dia aguardando votação. O principal ponto de discórdia é a proibição completa do fumo, mesmo que haja um local específico para os fumantes, os fumódromos. A maior oposição é do setor de bares e restaurantes, que teme perder clientes caso o fumo seja proibido nos estabelecimentos. Eles pressionam os parlamentares a aprovar uma emenda ao projeto que permita a criação de fumódromos, o que não é possível na proposta original. De 17 emendas apresentadas ao projeto, essa é a que tem mais chance de ser aprovada, segundo o presidente da Assembleia, o deputado governista José Antônio Barros Munhoz (PSDB). Segundo ele, a maioria dos parlamentares é favorável à proposta, apesar de ser "polêmica e conflituosa". "Chegou a vez dessa lei", disse. "A emenda dos fumódromos tem apoio, mas acredito que o projeto será votado como veio, sem mudanças." A Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo (Abresi) quer impedir a aprovação da lei, que, segundo eles, deve eliminar 20% dos empregos do setor. Junto com outras entidades, organizou uma manifestação em frente à Alesp, a partir de meio-dia. Na última audiência pública, a sessão foi suspensa quatro vezes por causa de manifestantes. "Ninguém quer impor o fumo passivo, mas o direito do fumante deve ser preservado", afirma Marcus Vinícius, diretor da Abresi. Para ele, o único entrave é a proibição total dos fumódromos.