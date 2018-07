Atuação internacional terá base no Uruguai

A Pastoral da Criança, criada há 25 anos no Brasil, abriu uma sede internacional em Montevidéu. Com isso, além de passar a a operar no Uruguai, a instituição pretende estender sua atuação a mais países da América do Sul, da Ásia e da África. Além de Zilda Arns, participaram da fundação do braço internacional da organização os cardeais brasileiros d. Geraldo Majella Agnello e d. Odilo Scherer, o empresário Jorge Gerdau Johannpeter e o presidente da Conferência Episcopal do Uruguai, Carlos Collazzi.