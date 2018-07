Atores de Extras e Ugly Betty levam Emmy

O ator Ricky Gervais, de Extras, ganhou ontem na cerimônia do 59º Emmy Awards o prêmio de melhor ator em série de comédia. America Ferrera, de Ugly Betty, venceu como melhor atriz. Sally Field, levou na categoria série dramática por Brothers and Sisters, assim como o ator James Spader, de Boston Legal. Jeremy Piven, de Entourage, e Jaime Pressly, de My Name is Earl, levaram como coadjuvantes em comédia. Terry O''''Quinn, de Lost, e Katherine Heigl, de Grey''''s Anatomy, como coadjuvantes em drama.