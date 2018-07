Atobás e viuvinhas, os donos das ilhas

O atobá, a viuvinha e o aratu, uma espécie de caranguejo de cores preta, laranja e esverdeada, são a riqueza da fauna das ilhas. Quem percorre o limitado espaço da ilhota Belmonte, que não chega a ter a dimensão de um campo de futebol, tem de se armar de um cabo de vassoura para espantar os atobás e as viuvinhas, pois as aves atacam quando alguém se aproxima de seus ninhos, nas fendas das pedras. O atobá bica as pernas, a viuvinha investe contra cabeça, o rosto e os olhos. O aratu é inofensivo. Desengonçado como um pato em terra, o atobá voa maravilhosamente sobre as ondas e mergulha como uma flecha para pescar. A viuvinha, do tamanho de uma pomba, divide o espaço com ele entre as pedras. As aves pousam no mastro do navio, logo que ele se aproxima das ilhas. Os atobás formam casais monogâmicos. Com algumas exceções, pois os pesquisadores já registraram casos de poligamia, com um macho guardando dois ninhos. Cada casal defende seu território contra qualquer intruso, incluindo os atobás solteiros que moram na outra ponta da Belmonte. O pesquisador Charles Darwin identificou as aves nativas, em sua passagem pelo arquipélago, em 1832. Ele escreveu: "Nos rochedos de São Paulo, somente encontramos duas qualidades de aves - uma espécie de pelicano e de gaivota, ambos tão mansos e estúpidos, talvez por não se acharem acostumados a ver visitantes, que eu poderia ter abatido quantos quisesse com meu martelo de geólogo." Darwin chamou de pelicano o atobá e de gaivota a viuvinha, as únicas aves que ocupam o arquipélago permanentemente. As outras que passam pela região são aves migratórias em busca de alimento. Já apareceu até um falcão. No fim de junho, duas garças e uma fragata, supostamente vindas de longe, na carona de um navio, voavam entre os rochedos.