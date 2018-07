''Ato é criminoso'', diz ex-secretário do MEC

Professor titular de Clínica Médica da Unifesp e ex-secretário-executivo da Comissão Nacional de Residência Médica, Antonio Carlos Lopes considera o ato como "criminoso". "Não sei como a lei classifica isso, mas é crime. Você pode matar um paciente", diz, referindo-se ao ocorrido no Hospital Universitário da UEL. Lopes diz não se surpreender com fatos como o ocorrido em Londrina (PR), para ele conseqüência do declínio do ensino médico. "Em muitas escolas, quem está ensinando deveria estar aprendendo. Quando isso chega às escolas publicas - que deveriam ter um nível mais alto -, é ainda pior."