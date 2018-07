Atenção: você está sendo observado

Se há um lugar e hora para pagar mico na frente dos colegas de trabalho, a ocasião são as festas de fim de ano promovidas por empresas. Onde mais uma gerente perfeita subiria em um palco e dançaria na boquinha da garrafa? Ou flertaria com todos os diretores da empresa? Casos como estes foram contados por secretárias, que observam tudo de um cantinho, com seu copo de refrigerante light na mão, enquanto a balada da firma pega fogo e arrasa reputações. ?Algumas pessoas acham que a ocasião abre espaço para que as hierarquias se dissolvam, mas esta é uma percepção errada?, diz Joybe Ljubislavic, de 48 anos e 20 de secretariado. Diretora da SEC Talentos Humanos, Vivian Maerker Faria diz que o maior erro é confundir o clima informal da festa com intimidade. ?As pessoas não são analisadas só pelo trabalho, mas também pela maneira como se vestem e se portam fora da empresa. Isto é chamado de marketing pessoal?, alerta. De forma resumida, não adianta construir uma boa imagem se você dança ?boquinha da garrafa? na festa da firma. O momento de empolgação vai se refletir na maneira como as pessoas te respeitam e te encaram na empresa. Mas procure relaxar. A maioria das pessoas, pode perguntar, já cometeu uma ou outra gafe nesse tipo de encontro social. Em alguns casos, as revelações da noitada podem acabar com uma carreira promissora, portanto, todo cuidado é pouco. Confira, a seguir, as dicas de Vivian para não ser demitido no dia seguinte. 1- Todo mundo pode beber, mas deve conhecer seu limite. Beber demais pode ser trágico. 2- Não faça brincadeiras com quem não te deu liberdade para isso. E só fale o que falaria dentro da empresa. 3- Dance com empolgação se a festa for em uma danceteria. Mas não dê um show de sensualidade. Pode pegar mal. 4- Ficar com alguém? A empresa permite? A pessoa é o amor da sua vida? Pense bem...Aconselho evitar esta situação. 5- Comer feio é pior do que comer demais. Segure direito os talheres. E jamais se mostre deslumbrado com a comida. 6- Ir seminua é desaconselhável, mesmo que a festa seja em uma boate à noite. Vá moderna e informal, mas com limites.