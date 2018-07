Astrônomos descrevem queda de asteroide

Astrônomos acompanharam pela primeira vez um asteroide em rota de colisão com a Terra. Durante 19 horas, seguiram o percurso do objeto de 4 metros de diâmetro - batizado de 2008 TC3 - até seus fragmentos atingirem o deserto do Sudão, no nordeste da África. O evento ocorreu no dia 6 de outubro. Pesquisadores visitaram o local e encontraram 47 meteoritos resultantes da explosão do asteroide na atmosfera. Os fragmentos reunidos pesam cerca de quatro quilos. Um artigo comentando a descoberta foi publicado hoje na revista Nature.