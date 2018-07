''Assisti da área mais reservada''

Assisti aos shows do funeral do Rei do Pop na área reservada aos familiares e amigos. Mike Tyson estava ali. Mickey Rooney passou perto da minha orelha. Jesse Jackson sorriu para mim e posou para uma foto. Como consegui? Foi uma sorte inaudita. Veja também: Ouça a declaração da filha de Michael Jackson Acompanhe em tempo real a cobertura Ouça 'Will You Be There' por Jennifer Hudson Ouça 'Human Nature' por John Mayer Ouça Never Dreamed You´d Leave in Summer Ouça 'Jesus in Love' com Lionel Richie Ouça 'I´ll be there' com Mariah Carey e Trey Lorenz Território Eldorado: ouça todas as fases do rei do pop TV mostra vídeo dos últimos ensaios A trajetória de Michael Jackson, ícone do pop Veja galeria de fotos 'Thriller', o disco mais vendido da história Fórum: Morre Michael Jackson, rei do pop Aos 45 minutos do segundo tempo, eu e o colega jornalista Sergio Dávila vagávamos como os zumbis de Thriller. Não tínhamos nenhuma razão para pensar que entraríamos no Staples Center. Deram pra gente apenas credenciais para a área de acesso ao ginásio, na calçada, e não havia como entrar - tinha de ter o ingresso e uma pulseira dourada, e eu tinha a pulseira azul, que apenas nos identificava como os caras a serem barrados. Foi aí que vi Steve Manning, amigo de 40 anos da família Jackson, esgueirando-se em direção às garagens. Eu tinha visto uma entrevista sua na noite anterior. Apressamos o passo quando vimos Steve se dirigindo para a área de entrada dos familiares. Chamamos, e ele parou para dar entrevista. "Michael amava o Brasil. Muito. Ele sempre queria voltar ao seu País", disse. Conversamos um pouco e ele apressou o passo. Tinha de entrar. Mas daí ele parou, voltou o rosto para mim e me perguntou: "Vocês gostariam de entrar?" Ele então nos deu dois ingressos, que eram o seu e o de um amigo, e nós fomos para a porta com detector de metais. Cada vez que apitava, eu suava frio. "Me pegaram", pensava. Mas aí eu tirei o cinto de tachinhas e não apitou mais. Subi o elevador apressado. Steve ainda disse: "Hey, depois me devolvam os ingressos, porque preciso deles." O problema é que não vimos mais Steve. Na entrada, lá estavam o reverendo Jesse Jackson e duas das três irmãs de Michael, La Toya e Janet. Tirei uma foto do pastor. Conforme os funcionários do Staples Center nos encaminhavam para o centro da quadra, ficava ainda mais inacreditável a nossa sorte - era uma área reservadíssima, e vimos quando passou o caixão dourado de Michael Jackson pelo corredor do teatro. Eu, que detesto a Mariah Carey, senti um nó na garganta quando ela começou a cantar I''ll Be There, como o Trey Lorenz na segunda voz. O problema todo era a parafernália. Eu carregava laptop, celular e câmara fotográfica. Cada vez que eu tirava uma foto, as pessoas em volta me olhavam feio. Com razão. Era um funeral, after all. Eu me sentia um monstro, e a coisa ficou ainda pior no final de tudo, quando o irmão de Michael, Jermaine, disse em um discurso: "Quem sabe agora eles deixam você em paz!" Infelizmente, pela natureza canibal dessa nossa profissão, nem agora nós o deixaríamos em paz. Ainda era hora de descobrir o que seria feito do corpo de Michael Jackson, o Rei do Pop.