Assessor critica padrões europeus e causa reação

O assessor especial da presidência da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Stalimir Vieira, questionou ontem a possível adoção, pelo Brasil, de padrões europeus e americanos de controle da propaganda de alimentos infantis. "Quer trazer o espírito da Dinamarca, vamos trazer também o frio, a gente vê lá os altos índices de suicídio, pedofilia", afirmou. Em seguida, destacou que, quando criança, não tinha acesso à TV e que estragou os dentes comendo "pedrinhas de açúcar". Por fim, agradeceu a Maurício de Sousa por ajudar a criar as "maçãs da Mônica", em referência ao produto in natura vendido com o nome da personagem do desenhista (produtos in natura não são alvo das regulamentações em debate). "Quer fruta mais sem graça que a maçã?". A plateia lotada do auditório, em sua maioria favorável às restrições, protestou.