Assembleia vai investigar clínicas de reprodução

A CPI pretende ouvir também Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Medicina e secretarias municipal e estadual de Saúde de São Paulo. O leque da investigação será amplo.Vai das relações entre médicos e laboratórios a procedimentos médicos polêmicos como a sexagem (definição do sexo do bebê) e a turbinagem (aplicação de citoplasma de óvulos de mulheres jovens em óvulos de mulheres mais velhas). "Existem métodos terapêuticos e comportamentais que podem levar um casal a gravidez sem recorrer a reprodução in vitro, que custa muito caro. Isso não pode ser uma mercadoria. As clínicas têm a obrigação de esclarecer o paciente sobre todas as opções", afirma o deputado. Segundo dados do Sistema Nacional de Embriões da Anvisa, até 2009 foram congelados no Brasil cerca de 5.539 embriões, nos 33 bancos de células e tecidos germinativos cadastrados pelo órgão. A maioria, 58%, está em São Paulo.