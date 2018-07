Aspirina e anticoagulantes similares estariam ligados à ocorrência de micro-hemorragias leves no cérebro de idosos, revelou estudo divulgado ontem na Archives of Neurology. A pesquisa analisou um grupo de 1.062 pessoas, com idade média de 69,5 anos, em que 34,2% havia tomado regularmente o anticoagulante durante dois anos.