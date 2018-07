Ásia vê eclipse mais longo

Por até cerca de 7 minutos, um eclipse total do Sol poderá ser visto na Ásia. O evento, que ocorre na noite de hoje (manhã de quarta-feira para os asiáticos), será o mais longo do gênero neste século. Será visível em grande parte da Índia e da China, assim como nas ilhas japonesas do sul. O fenômeno começa a ser visto no Golfo de Jambat, na Índia, ao norte de Mumbai. Em seguida, o eclipse desloca-se para o leste, sobre os territórios de Nepal, Mianmar, Bangladesh, Butão e China, antes de seguir pelo Pacífico. Ele cruza então as ilhas meridionais japonesas e será visível pela última vez em terra na Ilha Nikumaroro, ao sul do Havaí. Em boa parte da Ásia, será visível um eclipse parcial.