Por mais que um grupo de candidatos tenha se sentido prejudicado com a interrupção da eletricidade durante a aplicação da prova da Fuvest domingo, na Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), a instituição afirma que não há nada que possa ser feito, já que a Eletropaulo havia sido avisada. A informação é da vice-diretora da Fuvest, Maria Tereza Fraga Rocco. O que aconteceu ontem para a Eletropaulo realizar uma manutenção no horário da prova? Assim que definimos a lista dos locais onde haveria aplicação da prova da Fuvest e recebemos a confirmação das instituições cedendo o espaço, enviamos um ofício à Eletropaulo e a outros órgãos prestadores de serviço comunicando a data e o horário para que não houvesse problemas. No caso da Unicid, temos o ofício enviado e o ofício de confirmação da Eletropaulo. Mesmo assim, houve problemas e a eletricidade foi cortada por volta das 12h30. Quando ficamos sabendo, entramos em contato com a Eletropaulo para saber o que estava ocorrendo. Ficamos sabendo que eles estavam realizando uma manutenção num local próximo. Explicamos o que aconteceu. E insistimos para que o problema fosse solucionado. Pensávamos que com isso a luz voltaria, por isso a prova começou a ser aplicada. As salas ainda estavam claras. Por volta das 14h30 começou a chover e ficou escuro. Então, o diretor da Fuvest ordenou a suspensão do exame temporariamente. Quando a eletricidade voltou, por volta das 16h, os alunos retomaram a prova. E tiveram o tempo de conclusão estendido. Há algo a ser feito para os que se sentiram prejudicados? Não. As provas já estão com a Fuvest e serão corrigidas. Não podemos fazer nada. Há quem diga que eles conversaram em sala de aula, mas são alunos que estão competindo uns com os outros. Não podemos ser inocentes a ponto de achar que se ajudariam num momento como esse.