As olimpíadas revelam nosso lado animal

No decorrer das Olimpíadas de Pequim, a maneira como os seres humanos expressam o orgulho da vitória ou a frustração da derrota pode ser observada todos os dias. Braços erguidos, peito estufado e a cabeça dobrada para trás se repetem a cada sucesso. Ombros encurvados, cabeça baixa e braços soltos é a postura dos derrotados. Mas será que esses sinais corporais de júbilo e frustração são determinados geneticamente ou são condicionados socialmente? Foi estudando fotografias das últimas Olimpíadas que um grupo de cientistas obteve evidências de que essas posturas corporais provavelmente fazem parte de nossa herança genética, tal como andar em duas pernas e sorrir quando estamos felizes. Na maioria dos primatas já se sabe que expressões corporais de "orgulho/vitória/dominância" e "vergonha/derrota/submissão" não são aprendidas. Macacos criados na ausência de outros companheiros de espécie demonstram os mesmos gestos. Para verificar se isso também é verdade nos seres humanos, um grupo de cientistas analisou fotografias obtidas imediatamente após cada luta de judô nas últimas Olimpíadas e nas Paraolimpíadas (competições disputadas por deficientes físicos). Foi escolhido o judô porque nas Paraolimpíadas compete um número grande de judocas cegos. A confederação internacional de judô fotografou os vitoriosos e os derrotados imediatamente após o final de 111 lutas travadas entre judocas olímpicos e 60 lutas entre judocas cegos. Para cada uma das 171 lutas há fotografias tiradas durante os 15 segundos imediatamente após o término da luta. Tanto as classificatórias quanto as finais foram fotografadas, assim muitos atletas foram flagrados quando vitoriosos e quando derrotados. Os resultados foram os esperados. Os vitoriosos estufam o peito, erguem os braços, dobram a cabeça para trás e fecham os punhos. Os perdedores olham para baixo, encolhem os ombros e largam os braços ao lado do corpo. Basta analisar uma foto para prever com 95% de certeza se é de um vitorioso ou de um perdedor. Mas o mais interessante é que lutadores cegos exibem exatamente o mesmo comportamento, mesmo os cegos de nascença, pessoas que nunca viram com os próprios olhos o comportamento de um vencedor ou de um perdedor. Por meio de entrevistas com lutadores cegos e seus treinadores, os cientistas puderam confirmar que a postura a ser adotada no caso de vitória ou de derrota não é ensinada a essas pessoas. A não ser que se demonstre que os lutadores cegos aprenderam as posturas de alguma maneira ainda desconhecida, o resultado é uma forte evidência de que elas não fazem parte de nossa bagagem cultural, sendo provavelmente codificadas em nosso cérebro. É provável que nos próximos dias você observará o comportamento dos atletas com outros olhos. É assim que a ciência muda nosso modo de compreender o mundo. *Biólogo - fernando@reinach.com Mais informações em The spontaneous expression of pride and shame: Evidence from biological innate nonverbal displays. Proceedings of the Nat. Academy of Sciences, v.105, p.33, 2008