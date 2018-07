As garotas do calendário

Um trailer estacionado atrás do palco do Circo Spacial, na Água Rasa, zona leste de São Paulo, funcionava como camarim. Lá dentro, num entra-e-sai desenfreado, 18 mulheres disputavam um pequeno espelho, dando os últimos retoques na maquiagem. Atrás da cortina, o alvoroço era grande. Elas preparavam-se para enfrentar um concurso de beleza totalmente fora dos padrões. Em vez de lindas modelos adolescentes, mulheres maduras, de mais de 55 anos - várias beirando os 70! -, com a silhueta levemente rechonchuda e rugas aos montes, participavam da Festa de Seleção das Garotas do Calendário, realizada no mês passado, já na sua terceira edição. Este ano, o tema foi Mulheres da Maturidade no Circo - 2009. O evento é promovido pelo Centro Empresarial de Valorização da Terceira Idade (Cevati), uma entidade privada que oferece cursos para pessoas nessa faixa etária - de informática, dança de salão, culinária, manequim, etc. O Cevati foi fundado há 14 anos pela psicóloga e gerontóloga Veronika Carneiro. Preocupada com a situação do idoso no Brasil, ela deu início, entre outras tantas iniciativas, ao calendário de mulheres maduras. "É uma forma de resgatar a auto-estima", explica. "Muitas chegam aqui cabisbaixas, se sentindo um patinho feio, mas, com essa experiência, voltam a se valorizar e a se cuidar." Um exemplo é a telefonista Marizete Lima Ferreira Melo, de 55 anos. Prestes a se aposentar, ela foi correndo se inscrever para o concurso. "Sempre sonhei em desfilar, e sair em um cartaz", confessou."Aprendi a me comportar, a andar e a ser mais vaidosa. Agora estou até sendo paquerada. Antes só olhava para o chão." Mulheres de todos as origens e classes sociais lançaram-se ao desafio. Acima de tudo, a intenção era se divertir, curtindo o glamour de desfilar no palco. Todas, porém, alimentavam uma grande esperança de serem escolhidas para representar um mês no calendário de 2009. Entre as bonitonas, estava a pediatra Olga Amorin Belo Nunes, de 58 anos. "Somos um exemplo, pois mostramos que a vida não acaba quando se envelhece." A primeira edição do Calendário Mulheres da Maturidade foi realizada em 2007. A idéia surgiu quando Veronika organizou um desfile de moda para a terceira idade em Águas de São Pedro, interior de São Paulo. Após o evento, um senhor, embasbacado com as modelos coroas, comentou: "que mulheres bonitas! Este momento deveria ser perpetuado." Bingo! A diretora do Cevati levou dois anos para organizar o primeiro evento do calendário, que é sempre temático. No primeiro, as fotos puxaram para a sensualidade, mas sem nudez. Em 2008, o tema foi campestre, com cenas meigas das selecionadas, usando vestidos rendados. Para 2009, foi acatada a idéia do circo, cenário usado nas fotos deste ano. O calendário terá 5 mil exemplares, e será vendido a R$ 15,00 cada. NA MEDIDA CERTA Em todas as versões, nada de vulgaridade. Ficam à mostra pernas e decotes discretos (só alguns mais ousados). Sim, as fotos são trabalhadas no computador depois. Mas quem não precisa de uma leve correção na imagem? "Não é para pendurar em oficina mecânica. Mas, sim, para colocar em concessionárias de carros importados", brincou a empresária Nayah Barros, de 61 anos, uma das concorrentes. "É uma higiene mental e me faz esquecer que já sou avó, e de seis netos!" Cada uma tinha o seu motivo para estar no Circo Spacial, às 15 horas de uma sexta-feira. Chegaram cedo para se produzir com calma até o início do desfile, lá pelas 20 horas. A abertura contou com espetáculos circenses, apresentados para uma platéia de cerca de 100 pessoas, formada por familiares e amigos, e com direito a torcida. Cada espectador pagou R$ 35,00, o que incluía salgadinhos, refrigerante, chope e batidas. Assim como as outras candidatas, Wanuza Carneiro Rocha, de 58 anos, desembolsou R$ 100,00 pela inscrição e, à parte, R$ 160,00 pelo belo vestido, que revelava suas costas e uma tatuagem temporária, feita no ombro das participantes. Todas pagaram ainda R$ 50,00 por quatro aulas do curso de manequim. "Valeu todo o sacrifício para ter uma noite de estrela", disse Wanuza, sócia de uma pizzaria delivery, casada, mãe e avó. "Gosto de desafios, e estar no calendário vai ser muito gratificante." Linda Rodrigues, que não revela a idade, aceitou se inscrever no concurso após a insistência da filha Suelen. Naquele dia, as duas comemoravam a recuperação de Linda, que havia sido submetida a uma cirurgia delicada para a retirada de um tumor maligno no cérebro. "Minha mãe chegou à beira da morte e se salvou, agora é só curtir", orgulhava-se a filha. "Sempre digo que o médico tirou o tumor e também o juízo dela. Agora até namorado arrumou!" Outra candidata, a viúva Alice Zafalongaluzzi, fez várias amizades durante o evento. "Adorei as meninas", derreteu-se a dona de casa, que também esconde a idade. "São todas uns amores e espero manter contato depois do concurso." No mesmo alto-astral, estava a divertida Marcia Matsuo, de 61 anos, conhecida como a "rainha do karaokê". Pisando firme, mesmo usando uma sandália de salto altíssimo, ela mostrou seu gingado brasileiro. "Estou nessa fase de querer aproveitar a vida ao máximo." Como acontece em qualquer concurso de beleza, o resultado causou polêmica. Houve protesto de quem ficou de fora, marido que foi tirar satisfação dos jurados, e até choro... Mas nada que tenha roubado a beleza e charme das participantes. SERVIÇO Centro Empresarial de Valorização da Terceira Idade (Cevati): R. José Antônio Coelho, 586, Vila Mariana, tel.: 5572-8937