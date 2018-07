As curvas da Forum

O estilista avisa que agora tem inspiração suficiente para assinar três marcas: Forum, Forum Tufi Duek e Tufi Duek. No melhor estilo a primeira faz tchan, a segunda faz tchun, e tchan, tchan, tchan, tchan, as coleções têm públicos diferentes e propostas distintas. Na SPFW, a grife que desfilou foi a Forum Tufi Duek, que fica no meio do caminho entre o prêt-à-porter de alto luxo da Tufi Duek e a moda para consumo de shopping da Forum. Esqueça os jeans. A marca é feminina até o último decote. Inspirada nas curvas das brasileiras (as always), mas agora prestando uma homenagem a Oscar Niemeyer, a coleção aposta na força dos vestidinhos curtos. Teve até uma entrada com quatro mini vestidinhos de cores primárias com os traços do arquiteto, uma graça. Duek capricha nos recortes, nas golas, e nos decotes. As aberturas nas costas eram incríveis, sexies até não poder mais. O jérsey ajuda a colar ainda mais os vestidos no corpo (e precisa ter ´o´ corpo para usar um modelito daqueles, principalmente os longos). É uma coleção de inverno pouco-pano. Põe a luva de couro, a botinha e vai. Uns dois palmos de tecido entre o cangote e a coxa, está tudo resolvido. Figurino: Não custa avisar: estamos no verão. Tem gente que esquece que inverno é só na passarela e já vem ao evento de botinha (tá, tá, a gente sabe que vai ser moda). Hello!!! É verão!!!!