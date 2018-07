Árvore de Natal vira símbolo ambientalista

Cresceu na Europa o número de empresas que estão oferecendo neste Natal árvores com certificado ambiental. A medida não é só uma forma de proteger o ambiente, mas também de reduzir a venda de árvores artificiais trazidas da China. A estratégia das empresas européias é garantir ao consumidor que, a cada árvore cortada e vendida, outra será plantada. Além disso, o uso de pesticidas é reduzido e parte da receita seria empregada em iniciativas de proteção ambiental. Nos últimos anos, os clientes passaram a comprar produtos mais baratos da China, que chegou a exportar US$ 2 bilhões em árvores artificiais e ornamentos de Natal em 2007, com crescimento de mais de 12% ao ano. Um dos argumentos dos importadores é que elas são mais ecológicas. Para contra-atacar, europeus estão sendo obrigados a demonstrar que são suas árvores que têm impacto ambiental menor. Para a empresa suíça IG Christbaum, a estratégia começa a dar resultados. Em dois anos, as árvores com registro ambiental representam 40% do mercado suíço. Hoje, a empresa conta com 180 fornecedores de todo o país. Eles garantem que, a cada árvore vendida, outra é plantada em um bosque protegido. "As pessoas estão cada vez mais cuidadosas com o que compram", diz a assessoria de imprensa da empresa. Grupos ambientais europeus, como o Pro Natura, também apóiam a idéia. "Precisamos garantir que o Natal seja um momento de as famílias também pensarem de onde vêm os produtos que decoram suas casas", diz a entidade. Mas o comércio de árvores de Natal não pára na polêmica envolvendo as importações da China. Parte das árvores naturais vendidas no Velho Continente vem dos países do Cáucaso, entre eles a Geórgia. O país tem uma cobertura florestal de 40%, mas produtores da Europa Ocidental se queixam de que as árvores vindas da Geórgia não têm controle ambiental. A acusação é de que há um grupo que frauda certificados e controla quem tem direito de explorar a região. Entre os maiores investidores na região estão empresas dinamarquesas, que usam o país como plataforma de exportação. Segundo a Associação de Produtores de Árvores de Natal da Dinamarca, o Cáucaso fornece 12 milhões de árvores ano.