Artistas LGBT+ destacam a importância de festivais voltados para a comunidade

Pabllo Vittar é uma das atrações do Micareta São Paulo. Foto: Ernna Cost

A primeira edição da Micareta São Paulo ocorre entre os dias 16 a 18 de junho, na Arenha Anhembi, nas vésperas da Parada do Orgulho e contará com a presença de grandes artistas da comunidade.

Pabllo Vittar, atração da sexta-feira, canta no evento logo após retornar de uma turnê internacional e não esconde a ansiedade em reencontrar os fãs brasileiros.

"É uma felicidade muito grande voltar ao Brasil e o primeiro show ser em um festival carnavalesco e na semana da Parada do Orgulho LGBTQIA+. Vai ser uma grande celebração da diversidade, respeito e igualdade", afirma.

Gloria Groove, que se apresenta no segundo dia, fala sobre as expectativas para o evento. "É uma grande honra fazer parte dessa festa que representa toda a diversidade cultural presente na nossa música brasileira."

"Melhor ainda é fazer isso durante o mês do orgulho, trazendo ainda mais visibilidade para nossa comunidade. Que seja uma festa linda e abençoada. A gente se encontra lá", completa a cantora.

Lia Clark, atração do sábado, último dia de folia, reforça a necessidade de dar oportunidade. "Quanto mais portas se abrirem para artistas LGBTQIA+, seja no mês da diversidade ou em qualquer outro momento da nossa vida, é sempre muito bom porque a gente sofre muito preconceito e recebe muitos nãos."

"Não é só fazer um evento e dizer que é o evento da diversidade e quando você olha no line só tem artistas cis que não fazem nada pela nossa bandeira", diz Pepita, que comanda o trio elétrico no sábado.

"Temos que ter cada vez mais festivais como a Micareta, que é um festival voltado ao público LGBTQIA+ com pessoas da bandeira cantando e fazendo arte também. É sobre isso", completa ela.

Programação

A Micareta São Paulo vai ter 12 shows, dois trios elétricos, 24 DJs, mais de 60h de festa, parque de diversão, seis bares e praça de alimentação. A festa não vai ter shows simultâneos. Confira a programação:

16 de junho, quinta-feira:

• Trio Elétrico: Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Luisa Sonza

• Arena Eletrônica: Anne Louise, Guilherme Guerrero, Felipe Guerra, Karol Figueiredo, Lizi Soares e Bruna Strait

17 de junho, sexta-feira:

• Trio Elétrico: Pabllo Vittar, Ludmilla e Gloria Groove

• Arena Eletrônica: Anne Louise, Lucas Franco, Luan Poffo, Gabriel Tibery, Paullo Góes, Dri Toscano, Albano e Adham

18 de junho, sábado:

• Trio Elétrico: Claudia Leitte, Alinne Rosa, É o Tchan, Pepita, Danny Bond e Lia Clark

• Arena Eletrônica: Tommy Love, B2B Breno Barreto + Lorena Simpson, Baez, Bruno Knauer, Felipe Lira, Mari Casagrande, Mara Borges, Mirtys Spencer, Baianos e Jota Netto

Nos três dias de festa, o evento começa com o trio elétrico ao meio-dia e segue até as 23h. Na sequência, terá as apresentações dos DJs até as 7h da manhã.

Para aqueles que desejam curtir apenas o set eletrônico, é possível comprar separadamente o ingresso para o espaço no site ou bilheteria da festa.

Serviço

Evento: Micareta São Paulo 2022

Data: 16 a 18 de junho

Local: Arena Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana - São Paulo/SP)