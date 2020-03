Artistas ensinam fãs a combater o coronavírus lavando a mão no ritmo de músicas

Rage Against the Machine em Itu, no SWU Foto: Leonardo Soares/AE

Um perfil mantido no Twitter por fãs da banda de rap metal Rage Against the Machine — com a aprovação dos músicos — ensinou a maneira perfeita de prevenir o novo coronavírus: lavar as mãos no ritmo de Killing in the Name, clássico da banda lançado em 1992.

A explicação médica é simples. A Organização Mundial da Saúde divulgou uma cartilha ensinando as melhores práticas ao lavar as mãos para evitar o contágio. O processo, que envolve a limpeza de punhos, unhas e dedos, leva 20 segundos em sua aplicação ideal, a mesma duração que cantar Parabéns para Você duas vezes seguidas. Agora a internet tenta descobrir outras músicas para marcar esse tempo com as letras.

Washing in the name of... On this occasion it's best you do what they tell ya pic.twitter.com/unDdBh1HDh — RAGE AGAINST THE MACHINE (@RATM) March 9, 2020

Na versão de estúdio de Killing in the Name, o trecho leva algum tempo a mais, cerca de um minuto. Mas durante a crise do coronavírus, lavar as mãos com cuidado nunca é esforço perdido.

“Nessa ocasião, é melhor fazer o que eles te dizem”, disse o perfil, em referência às letras revoltosas de Zack de La Rocha, que usam um palavrão para afirmar que “não vou fazer o que me manda”. A banda é conhecida por sua postura política. O guitarrista Tom Morello já apareceu em público diversas vezes utilizando um boné do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.

O meme foi criado utilizando a ferramenta Wash Your Own Lyrics (Lave suas próprias letras, em tradução livre), do desenvolvedor britânico William Gibson, que possibilita criar cartazes sobre a forma correta de lavar as mãos utilizando trechos de músicas.

Outros artistas também aderiram ao viral, como o cantor Troye Sivan, que fez seu pôster ao som de My! My! My! , a banda de pop-punk blink-182, que usou All the Small Things para conscientizar os fãs, e a atriz Miley Cyrus, que motivou seus seguidores ao som do hit The Climb.

O Youtube e a Netflix também entraram na brincadeira, o primeiro com Old Town Road, hit country do rapper Lil Nas X, a segunda com I’m on a Roll, canção de Miley Cyrus que faz parte da trilha sonora da série Black Mirror.

I'm gonna take my hands down to the old town road, I'm gonna wash til I can't no more @lilnasx @neoncloth pic.twitter.com/FdCLkjU1IP — YouTube (@YouTube) March 10, 2020

Oh honey, I'll do anything for you. So wash your hands. pic.twitter.com/aT4FcFX1Df — Netflix US (@netflix) March 10, 2020

Confira o ‘Wash Your Own Lyrics’ e crie seu próprio cartaz para lembrar de lavar as mãos:

Wash Your Lyrics (em inglês)