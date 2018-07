Ártico está perdendo gelo até no inverno

A camada de gelo sobre o Oceano Ártico está encolhendo em níveis recordes tanto no inverno quanto no verão, afirmam cientistas da Universidade College London, na Inglaterra. Normalmente, o gelo perdido nos meses de verão se forma de novo no período de frio. Mas, no último inverno, a espessura da camada gelada diminuiu 19%. Na região oeste, a queda chegou a 49 centímetros. Os dados sugerem que o período no qual o gelo se renova está encurtando e que o derretimento total do Ártico está mais próximo do que se imagina. Alguns cientistas estimam prazo de uma década.