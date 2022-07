Arthur Zanetti mostra filho de 1 ano brincando de ginástica artística

O pequeno Liam, de apenas 1 ano e 10 meses, herdou o talento do pai. Foto: Instagram/@arthurzanetti

Arthur Zanetti , considerado um dos maiores nomes da ginástica artística masculina do Brasil, tem compartilhado no Instagram vários registros fofos do filho, o pequeno Liam, de apenas 1 ano e 10 meses. Nos vídeos, o atleta mostra que a criança herdou o talento do pai, que ganhou medalhas nos jogos Olímpicos de Londres e do Rio de Janeiro.

Liam brinca com as barras paralelas e até faz movimentos perfeitos para um bebê, surpreendendo muitos seguidores de Zanetti, que também mostrou a evolução de Liam no cavalo, outro instrumento da ginástica artística.

O menino também aparece brincando com as argolas, modalidade em que o pai coleciona quase 30 medalhas de ouro.

Ao Globo Esporte, Zanetti afirmou que o filho adora assistir aos treinos do pai e acabou tentando imitar alguns movimentos. Ele disse também que Liam aprende rapidamente e só de olhar, já consegue reproduzir as acrobacias.

“A gente incentiva a prática de atividade física. A ginástica o atraiu um pouquinho mais porque é uma diversão. Quem não gosta de pular em uma cama elástica? Quem não gosta de se jogar em um colchão bem fofinho? Ele curte bastante. O ginásio de ginástica para uma criança é excelente para ele desenvolver habilidades, além de brincar e gastar energia, que ele tem bastante”, contou.