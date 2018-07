Arte nas fotografias

Instantes captados quando uma cena, um gesto, um olhar ou semblante se mostram diante da câmera sem que o fotógrafo, espectador privilegiado, tenha tempo de pensar muito. Algumas vezes é a pessoa quem escolhe a profissão; noutras, é praticamente escolhido por ela. Quem abraça a carreira encontra um cardápio farto de opções.

Lenise Pinheiro, 25 anos de estrada, é rata de teatro, segundo a atriz e amiga Bete Coelho, e exímia laboratorista, na opinião do dramaturgo Zé Celso. As faculdades de Comunicação e de Arquitetura ficaram pelo meio do caminho, e ela se especializou na fotografia teatral. A admiradora do alemão Fredi Kleemann - fotógrafo radicado no Brasil, que registrou a história do teatro paulistano nas décadas de 50 e 60 - conta que passou a trabalhar nos anos 1980. "Vendia fotos para os atores, pois, na época, era comum que fossem comercializadas no final dos espetáculos. Mas considero como meu marco zero a peça Laços, dirigida por Odavlas Petti. Ele olhou todo o material produzido e disse que não via nenhum negativo ruim. Aquelas palavras me fizeram seguir adiante".

Contabiliza em seu acervo 87 mil fotogramas analógicos e 30 mil digitais. Gosta de acompanhar os ensaios, "momentos marcados pela tensão, experimentalismo e imprevisibilidade." Onde houver o embrião de um novo grupo teatral, ou uma ideia arrebatadora, com certeza Lenise estará lá. Em campo, é metódica. Chega com antecedência aos espetáculos, posiciona-se na coxia ou plateia. Discreta e respeitosa com atores, diretores e público, teceu amizades duradouras nos 25 anos de ofício.

Para deleite dos leitores, parte dessa bonita trajetória pode ser conferida no livro Fotografia de Palco (editoras Senac e Sesc), lançado em agosto de 2008, na 20ª Bienal do Livro. Em seis capítulos - camarim, ensaios pessoais, figurinos, cenários, iluminação, cenas -, a luxuosa edição de capa dura traz 571 imagens, "todas sem retoques." "O projeto levou onze anos", conta Lenise.

Especializou-se também em iluminação teatral e trabalhou em várias peças. Foi indicada, em 2007, ao prêmio Shell de Teatro na categoria iluminação, com Inocência. Atualmente, divide o blog Cacilda com o amigo e crítico Nelson de Sá. Planos? Um novo livro, desta vez, sobre a arquitetura dos teatros brasileiros.

Registros antológicos

Cristina Granato, jornalista e fotógrafa, prepara-se para lançar no ano que vem um livro de fotografias que cobre momentos marcantes dos anos 80, 90 e a década atual da MPB. A publicação vai celebrar 30 anos de profissão, ou 4 milhões de fotogramas. A paixão pela fotografia vem da infância, quando brincava com maquininhas rudimentares da Kodak. Foi professora primária, mas encontrou sua verdadeira vocação no laboratório da faculdade de Comunicação. Passou por redações de jornais e revistas, produzindo fotos para as colunas de Chacrinha, Ricardo Boechat, Danuza Leão, Ibrahim Sued. Trabalhou por sete anos na editora Abril, cobrindo o dia a dia e também o showbizz.

Cristina, que faz parte de uma geração mais romântica do jornalismo, aderiu às fotos digitais em 2003, mas não sem resistência: "Sinto que, agora, a imagem é do mundo. Ao deixar de acompanhar todo o processo artesanal que o filme exige, paro de ninar, de embalar as minhas fotos. A vida é pautada pela correria. Saio, faço as fotos, descarrego no computador, identifico, entrego", afirma a fotógrafa, que abastece um sem número de sites e publicações, cada qual com seu estilo.

O que lhe dá mais prazer no trabalho? "Ter emoção com o que faço. Vou de Belo a Roberto Carlos, sem preconceitos. Guardo para mim encontros especiais, como o registro de Grande Otelo e Paulinho da Viola, o abraço apertado de Gonzaguinha e Gonzagão, a irreverência de Cassia Eller, um beijo de Erasmo e Bethânia." São muitas imagens e boas histórias, obtidas, segundo ela, graças ao respeito e delicadeza com os artistas.

Sobre os paparazzi, é enfática: "Isso não existe no Brasil e até depõe contra a imagem do fotógrafo. Na Europa, sim, o sujeito fica um bom tempo acompanhando uma celebridade, ganha uma fortuna e fica um ano sem precisar trabalhar. São conceitos totalmente diferentes." Na mídia, diz ela, tudo é muito fugaz: "A decadência é mais vendável, mas o que é bom fica."

Come-se com os olhos

À frente da Malagueta, empresa especializada em consultoria de comunicação na área gastronômica, Carolina Amorim é uma das poucas mulheres especializadas em food art. Fotógrafa e jornalista pós-graduada em Comunicação e Imagem pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), produz fotografias para assessorias de imprensa, hotéis, restaurantes, e faz a cobertura de eventos e festivais gastronômicos.

Na área editorial, lançou o livro Segredos dos Chefs e co-produziu o e-book Angu do Gomes - breve relato sobre o prato oficial da noite carioca. Abriu a empresa há quatro anos, com a sócia Juliana Dias. "O que me atraiu nessa área, ainda pouco explorada no Brasil, foi o desafio de produzir imagens com olhar diferenciado, saindo do tradicional. Ao fotografar um prato, quero provocar uma reação nas pessoas, despertar o paladar." Um aperitivo de seu acervo, estimado em 1.500 imagens, pode ser "degustado" no site http://www.flickriver.com/photos/carolamorim/sets

Carolina conta que, no início da profissão, trabalhava com o sistema analógico - segundo ela, um percurso importante para fidelizar o olhar. Hoje usa uma câmera digital Canon EOS 30D, com lente macro 100 mm. "Não trabalho em estúdio. Gosto da luz natural e uso rebatedor. Quando vejo o prato, interfiro nas cores, na disposição dos alimentos." Menciona os fotógrafos Sergio Pagano, italiano radicado no Brasil, e Alexander Landau, como referências que admira em sua área. Carolina não tem familiaridade com a cozinha, embora prove de tudo um pouco do que fotografa.

Pé na estrada

Em 2007, os Paulistanos puderam conhecer, durante a exposição Será o Benedito?, na Pinacoteca, uma mostra do trabalho saltimbanco da fotojornalista Andréa D’Amato. Há cerca de 10 anos, ela percorre todo o Brasil, documentando paisagens e festas populares.

Filha de tipógrafo, cresceu no meio das gráficas, experiência que semeou o interesse por imagens, cores, textos. Aos 18 anos, durante sua primeira viagem ao Pantanal, incentivada por um turista que adorava fotografia, arriscou seus primeiros cliques. "Não entendia nada, cortava a cabeça das pessoas", brinca.

Ao virar universitária, fez também um curso de fotografia e, logo em seguida, trabalhou por cinco anos como técnica de laboratório da Faculdade Santa Marcelina. No fim dos anos 90, foi assistente de Araquém Alcântara, um dos precursores da fotografia de natureza no Brasil: "Ele me ensinou a entender a foto como experiência de vida e instrumento que agrega algo."

Especializou-se em natureza, turismo e cultura popular, colaborando com várias publicações, como a revista National Geographic. Não tem dúvidas sobre o caminho que escolheu: "Tem sido um grande aprendizado. Quando saio da cidade, encontro outras almas brasileiras, generosas, acolhedoras, desinteressadas. Junto à natureza, aprendemos a valorizar a simplicidade."