Arte em bonecos

Está surgindo uma nova mania no universo das artes plásticas, moda e design: a toy art. São bonecos, bichos meio monstrinhos ou figuras desproporcionais feitos geralmente de pano. No resto do mundo, costumam ser criados em vinil, mas no Brasil vêm ganhando feições artesanais e ar bem-humorado. Têm tudo a ver com a cultura pop e estão fazendo a cabeça dos adultos - muitos são até colecionadores. A pedagoga, tecelã e artista plástica Lala Martinez Corrêa (irmã do diretor de teatro Zé Celso), de 68 anos, cria linhas para a marca Amonstro, das estilistas Lívia Torres e Helena Pimenta. Inicialmente, os bichinhos vinham em chaveiros e eram dados de brinde quando se comprava uma roupa da marca. Tamanho foi o sucesso que Lala passou a desenvolver bonecos maiores: cada um com nome escrito à mão e historinha. É o caso do dragão verde de oito patas ou da lontra-galinha. Para fazê-los, Lala usa sempre os retalhos que sobram dos tecidos da confecção, mas acrescenta miçangas, tampinhas de garrafa e detalhes feitos cuidadosamente em um de seus muitos teares. A tecelã, que sempre fez bonecos para crianças e pesquisa técnicas de tecelagem, encontrou maior liberdade artística nessas criações para adultos. "Vêm à minha mente como esculturas: passei algumas técnicas da cerâmica para o pano." MUNDO ANIMAL Como inspiração, Lala tem muitas enciclopédias de animais. "Olho os bichos e já imagino uma outra coisa. Gosto de mudá-los, como no caso da girafa de duas cabeças." Alguns têm histórias muito especiais, como o cavalo-alado azul: Lala teve um sonho com esse animal, que se transformava no cavalo, voando em espirais e soltando estrelas azuis. Depois de uma semana, entendeu a alucinação: descobriu que estava com hepatite! Mas hoje está curada. Os bichos são vendidos na Amonstro e em outras lojas da capital paulista. Além disso, tornaram-se internacionais: mais de duas dezenas foram comprados por uma loja de Berlim, outros estão na galeria Anno Domini, na Califórnia, e mais alguns foram expostos numa feira no Japão. Lala não tem uma produção fixa: como tudo é artesanal, às vezes, faz 30 bichos seguidos, depois pára. "Eu me divirto muito fazendo isso, vou desenhando no papel. Gosto de subverter o reino animal." Apesar de o público ainda ser restrito no Brasil, a estilista Lívia conta que os produtos são bem procurados. "Tem gente que leva uma peça de roupa e compra o boneco com a mesma estampa para a filha." Na Amonstro, os bonecos custam de R$ 110,00 a R$ 520,00. COLEÇÕES A fotógrafa e artista plástica Tainá Azeredo, de 24 anos, também se apaixonou pelos toys há um ano, quando viu alguns bonecos durante uma viagem que fez à Espanha. Apesar de nunca ter pensado em costurar, lembrou da sua coleção de botões antigos e começou a desenhar bonecos. Sua mãe tem uma confecção em Goiás, e ela também pensou em usar as sobras dos retalhos. Hoje, a artista plástica costura uma parte dos bonecos com bordados, linha e feltro. Depois, manda a produção semi-acabada para uma costureira da confecção da sua mãe, que finaliza artesanalmente, um a um. Únicos, os bichinhos são chamados de Faniquito. Tainá dá até uma sugestão para os futuros donos dos bonecos. "A idéia é a seguinte: antes de a pessoa ter um faniquito, deve olhar para o seu bichinho para ver se o sentimento tem a cara dele", diverte-se. Como seu trabalho principal é a fotografia, faz os bonecos quando tem tempo, em parceria com Habucuque, seu marido. "É um passatempo gostoso", justifica ela, que coleciona bonecos da toy art do mundo todo. Há uma loja em São Paulo totalmente especializada em toy art, a Plastik. E pequenas galerias de arte, como a Choque Cultural, também apostam nos brinquedinhos. O diretor dessa galeria, Baixo Ribeiro, diz que os bonecos surgiram nos Estados Unidos e no Japão, entre o final dos anos 90 e o começo desta década. "Tem tudo a ver com as novas gerações, que gostam de colecionar." Outro criador de toy art é o artista gráfico paulistano Roberto Fabra, de 43 anos. Ele se inspirou na sua própria coleção, com mais de 100 peças. "Têm um apelo estético, e também um traço oriental, que vem dos quadrinhos." Roberto sempre gostou de desenhar e já desenvolveu estampas para marcas da moda, como a Cavalera. Em 2005, criou seu primeiro boneco: um coelho. Depois veio o modelo de um homem desproporcional, chamado Heavy in the Head, feito de plush. Gosta de pesquisar tecidos e usar estampas diferentes. "Dá muito trabalho, mas é muito divertido. Posso criá-los do jeito que quiser, sem estar vinculado a nenhum desejo do cliente." A Livraria Pop, misto de loja e pequena galeria de arte, vende toy art de diversos artistas brasileiros. "O movimento pegou no Brasil pelo apelo estético e também por ser novidade. Os brasileiros adoram novas tendências", diz o diretor da Pop, Roger Basseto. "A toy art tem a ver com a arte de rua, o underground e os quadrinhos. E o público que consome e coleciona vem da indústria criativa: artistas plásticos, fotógrafos, designers, cineastas." A Pop promoveu recentemente uma exposição com o primeiro boneco da toy art feito em vinil no Brasil, de autoria do artista plástico Rui Amaral. Trata-se do personagem Bicudo, já presente nas pinturas de discos voadores que enfeitam, há mais de 15 anos, a parede lateral da passagem subterrânea que liga as avenidas Paulista e Doutor Arnaldo. "Quem faz grafite com personagens sempre idealiza fazer um brinquedo, é uma arte aplicada", comenta Rui. "Meu trabalho é feito para as crianças, mas os adultos gostam também, assim como acontece com desenhos animados no estilo dos Simpsons."