Arquivo online vai reunir plantas da AL

Diferentes instituições internacionais estarão reunidas até sexta-feira em Buenos Aires para concluir um arquivo digital com milhares de plantas latino-americanas. O material será disponibilizado na internet para o público. Será o segundo encontro da Iniciativa para as Plantas da América Latina, organizada pelo Instituto Smithsonian de Pesquisas Tropicais, com sede no Panamá, e pelo Instituto Darwinion, fundado em 1911 na Argentina. Uma iniciativa semelhante já foi realizada na África.