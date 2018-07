Arquitetura da Praça das Artes inspira duas exposições no complexo cultural

Praça das Artes fica localizada na Av. São João, 281, no Centro Foto: Divulgação

A Praça das Artes, no centro de São Paulo, está com duas exposições gratuitas em cartaz, com inspirações em sua própria arquitetura. Até o dia 28 de agosto, a mostra "Concretude Correlata" expõe as inspirações do projeto de construção do complexo cultural, que recebeu prêmios nacionais e internacionais. Já "Quadra 27", que será uma mostra permanente, reúne reproduções de esboços, desenhos de projeto e fotografias que reconstituem parte da história do edifício.

Ambas têm entrada gratuita e acontecem na Sala de Exposições e no foyer do espaço. A curadoria é da direção artística da Fundação Theatro Municipal. A visitação ocorre de segunda a sábado, das 10h às 20h, aos domingos e feriados, das 10h às 18h.

Quadra 27. O nome remete à área que compreende as ruas Formosa (no Vale do Anhangabaú), Conselheiro Crispiniano e a Avenida São João, que formam um “T”, conhecida como quadra 27. A exposição traz reproduções de esboços, desenhos de projeto. A Praça das Artes foi projetada por Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci, do escritório Brasil Arquitetura, e Marcos Cartum, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Os arquitetos buscaram criar um espaço que contornasse o antigo prédio tombado do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e se apresentasse de forma mista como edifício e praça.

Concretude Correlata. Na Sala de Exposições, a mostra concentra obras que pertencem ao Acervo da Cidade. Estarão expostos trabalhos de: Caio Reisewitz, Cildo Meireles, João Musa, José Frota, Mariana Galender, Mônica Nador, Luiza Baldan, Milton Machado, Paulo Climachauska, Rochele Costi, Rubens Mano e Valérie Dantas Mota. A exposição traça paralelo entre imagens, espaços internos e fachadas, por meio de desenhos e fotografias.