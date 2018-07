Aromas do verão

O verão tem seus próprios cheiros, que ficam gravados na nossa memória pelo resto do ano: o do filtro solar, da água do mar, da areia. Mas, na hora de tratar os problemas que o abuso de sol traz, é preciso recorrer ao receituário tradicional, com seus aromas sintéticos e sem graça. A aromaterapia, de uma maneira natural e agradável, propõe algumas soluções para os principais problemas que irritam as pessoas nesta época do ano. Os óleos essenciais podem ajudar a combater desde a presença incômoda de insetos até micoses, passando pelos cabelos desidratados típicos da estação. Sâmia Maluf, aromaterapeuta da By Samia Aromaterapia (3679-8001, www.bysamia.com.br), diz que estas substâncias - usadas antigamente para combater muitos problemas - hoje são obtidas das plantas em uma concentração maior. ?Isto garante aos óleos essenciais uma eficácia muito maior?, diz ela. Alguns, como o de citronela e o de urucum, já são bastante populares. O que nem todo mundo sabe é que os óleos essenciais podem ser misturados, para criar a fórmula desejada contra aquele problema indesejável. Para as receitas funcionarem (e até para não darem problemas), é necessário usar óleos essenciais puros, de boa procedência, indicados por Sâmia nas receitas. Substituições não são recomendadas, pois alguns óleos, como o de citronela, são fotossensibilizantes - ou seja, podem manchar a pele em contato com o sol. Também é preciso saber que óleo essencial é algo bem diferente de essência, um produto sintético. ?Os óleos essenciais puros têm procedência e, quando usados de maneira correta e dentro da indicação de cada um deles, oferecem benefícios ao organismo que proporcionam bem-estar e saúde. Já as essências não são terapêuticas e apenas perfumam, sendo que algumas delas, quando mal utilizadas, carregam elementos que são suspeitos até mesmo de serem cancerígenos?, avisa Sâmia. Curso de verão A aromatóloga Sâmia Maluf e a Payot dão o curso "Aromaterapia com procedimentos pós-verão". As aulas começam na segunda e vão até 1º de fevereiro. Mais informações pelo 5081-7790. O fim da festa dos pernilongos A aromatóloga Sâmia Maluf e a Payot dão o curso "Aromaterapia com procedimentos pós-verão". As aulas começam na segunda e vão até 1º de fevereiro. Mais informações pelo 5081-7790. Pés e sapatos com perfume suave Para ficar com os pés sempre frescos, borrife água de tea tree (também conhecido como melaleuca) neles antes de se calçar. Para conservar os calçados, coloque uma uma bolinha de algodão com uma gota de óleo de tea tree no par antes de guardá-los. Esfoliante para acelerar o bronzeado Para ficar com os pés sempre frescos, borrife água de tea tree (também conhecido como melaleuca) neles antes de se calçar. Para conservar os calçados, coloque uma uma bolinha de algodão com uma gota de óleo de tea tree no par antes de guardá-los. Unhas lindas e livres de micoses O óleo essencial de tea tree tem muitas utilidades. Ele serve, inclusive, para o tratamento de onicomicoses (micoses nas unhas). Para tratá-las, pingue uma gota deste óleo em cada unha e massageie suavemente. O produto serve também para a a assepsia dos pés.