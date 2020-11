Ariana Grande lança clipe de ‘34+35’ com referência a filme de comédia; confira

Ariana Grande lança clipe de single '34+35' Foto: Youtube/ Ariana Grande

Ariana Grande lançou nesta terça-feira, 17, o clipe da música 34+35 , o segundo single do álbum Positions, que estreou nas plataformas de streaming no final do mês de outubro.

Além da produção trazer referências da série de filmes Austin Powers, a cantora trouxe um conceito de ficção científica, diferentemente do último clipe lançado, da faixa-título do álbum, em que ela aparece tomando posse da Casa Branca.

Em 34+35, dirigido por Director X, a artista interpreta uma cientista que está criando um ciborgue dela própria. Porém, o que ela não esperava é que a criação é quem acaba transformando sua criadora em um robô. Confira:

Além disso, a música possui a letra mais explícita do álbum, isso porque a somatória de 34 e 35 dá o número 69, fazendo menção a posição sexual. O vídeo, que já ultrapassou mais de 10 milhões de visualizações, também repercutiu no Twitter, onde os fãs compartilharam reações da tradução da música e das referências do clipe.

ELA FAZ AS REFERÊNCIAS DELA! Na cena final do clipe "34+35" Ariana Grande faz a famosa encenação 'fembots' do filme "Austin Powers". pic.twitter.com/ZN7PyR94W4 — Fonte Ariana Brasil (@sitefontearibr) November 17, 2020

MINHA MÃE DANÇANDO 34+35 OVOMORREEEEEEEEE KKKKKKKKKKKKKKK sera q eu falo a tradução?? Melhor não né #positions pic.twitter.com/zrL23W41Se — o tal de Jão (@Jao_skywalker05) October 31, 2020

Eu vendo a tradução de Nasty e 34+35: pic.twitter.com/njFsa8N7rj — Ari Cabello (@ArianatorCabel1) October 31, 2020

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais