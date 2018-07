Araquém Alcântara volta a clicar a Amazônia

O fotógrafo Araquém Alcântara, um dos mais importantes da atualidade, lança hoje, às 19h30, aqui no lounge Espaço E, seu livro ´A Grande Floresta´ (Ed. Terra Brasil). Mais uma vez, ele faz uma incursãopela Amazônia, com imagens delumbrantes e depoimentos de especialistas. O livro trata da beleza da região e do processo de destruição desencadeado há décadas. Traz também sugestções de políticas que podem ajudar a reverter o quadro de devastação.